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Son dakika: Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'nun "elektrik faturamı ödemeyeceğim" çıkışına sert tepki: İsyan denemesi

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Giriş Tarihi: 10.02.2022 Güncelleme Tarihi: 10.02.2022
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Son dakika: Bahçeli’den Kılıçdaroğlu’nun elektrik faturamı ödemeyeceğim çıkışına sert tepki: İsyan denemesi

Son dakika haberine göre MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Zamlar geri çekilinceye kadar elektrik faturamı ödemeyeceğim" şeklindeki açıklamasına tepki gösterdi. Bahçeli, "CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu video kaydı yapmaya iyice merak sardı. Dün akşam yine kameranın karşısına geçip "elektrik faturasını ödemeyeceğini" ifade ve iddia etmiş. İlk olarak bu bir tercihtir, ikinci olarak ve daha vahimi sivil itaatsizlik maskesi altına iliştirilmiş bir isyan denemesidir. Bu tehditkâr meydan okumaya göz yumulamaz." ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Twitter hesabından CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle yüklendi. Kılıçdaroğlu'nun dün yayınladığı videoyu anımsatan Bahçeli, "CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu video kaydı yapmaya iyice merak sardı. Gördüğüm kadarıyla bu alanda sivrildikçe sivriliyor, sürekli gelişme kaydediyor! Önünün açık olduğunu düşünüyorum. Ne yapsın fukara, akşamları can sıkıntısına başka türlü çözüm bulamıyor." dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin paylaşımları şöyle:

BAŞKAN ERDOĞAN'A GEÇMİŞ OLSUN MESAJI
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi'yle birlikte muhterem eşleri Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin KOVİD-19 testinin pozitif çıkmasından dolayı geçmiş olsun dileklerimi ve halisane dualarımı bahusus paylaşıyor, Allah'tan sağlık ve sıhhat niyaz ediyorum.

Söz konusu hastalığı hafif geçirmeleri ve çalışmalarını evlerinde sürdürüyor olmaları yegâne tesellimizdir. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Muhterem Hanımefendi başta olmak üzere, Rabbim virüse yakalanan herkese 'Eş-Şafi' ismi hürmetine şifalar nasip etsin inşallah.

Milli Savunma Bakanımız Sayın Hulusi Akar'ın KOVİD-19 test sonucu pozitif çıkmasından dolayı geçmiş olsun dileklerimi paylaşıyor, Allah'tan acil şifalar diliyorum. Genel sağlık durumunun iyi olmasından memnuniyet duymakla birlikte hastalığı kısa sürede yeneceğine inanıyorum.

İSYAN DENEMESİ! BU TEHDİTKAR MEYDAN OKUMAYA GÖZ YUMULAMAZ
CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu video kaydı yapmaya iyice merak sardı. Gördüğüm kadarıyla bu alanda sivrildikçe sivriliyor, sürekli gelişme kaydediyor! Önünün açık olduğunu düşünüyorum. Ne yapsın fukara, akşamları can sıkıntısına başka türlü çözüm bulamıyor.

Ancak tehlikeli sularda kulaç atıyor, can simitsiz şekilde derinlere dalıyor ve boy veriyor. Maazallah boğulma riski taşıdığını da göremiyor. Düştüğü denizde yılana sarılarak kıyıya çıkacağını zannediyor. Basiret bağlandı mı ne söylense boş, hangi tembih yapılsa boşunadır.

Dün akşam yine kameranın karşısına geçip "elektrik faturasını ödemeyeceğini" ifade ve iddia etmiş. İlk olarak bu bir tercihtir, ikinci olarak ve daha vahimi sivil itaatsizlik maskesi altına iliştirilmiş bir isyan denemesidir. Bu tehditkâr meydan okumaya göz yumulamaz.

FATURAYI ÖDEMEZSE ELEKTRİĞİ KESİLMELİ
Faturayı ödemezse elektriği kesilmelidir. Günü geldiğinde kuzu kuzu ödeyeceğini, tam tersi bir gelişme olursa milletin bunu ödettireceğini biliyor ve inanıyoruz. Yine de karanlıkta kalmasına gönlüm razı olmuyor. Vicdanı karanlık olsa da, evinin karanlığa gömülmesine üzülürüm.

Bu kapsamda, her il teşkilatımızın Kılıçdaroğlu'na bir kandil göndererek aydınlanmasına yardımcı olmasını bekliyor, bu talimatımı paylaşıyorum. Nasıl olsa Kandil'e yabancı değildir, nasıl olsa Kandil'in köhne ışığıyla yolunu bulmaya çalıştığını görmeyen de kalmamıştır.




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