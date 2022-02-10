AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten Kılıçdaroğlu’na ’fatura’ tepkisi: Siyasi iflas ilanıdır

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

''CHP'NİN SİYASİ İFLAS İLANIDIR''

Muhalefet üretme konusunda cari açıkla karşı karşıyalar. Kılıçdaroğlu'nun açıklaması CHP'nin siyasi iflas ilanıdır. Yıkım ve husumet siyasetine yatırımla yanlış yapıyor.

''DÜŞTÜKLERİ DURUM ZAVALLILIK''

Söz konusu açıklamanın sivil itaatsizlik değil siyasi savrulma ve yıkım siyaseti olduğunu kaydeden Çelik, ''Düştükleri durum sevinilecek bir durum değil, zavallılık.'' dedi.