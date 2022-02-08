Ünlü şarkıcı Tuğba Özerk hakkında şok ihbar! Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın'ın paralarını o mu aklıyor?
GÜNDEM Sabah
Kurdukları Çiftlik Bank sistemiyle birçok kişiyi nitelikli şekilde dolandırdıkları gerekçesiyle tutuklanan Mehmet Aydın ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Geçtiğimiz aylarda Emniyete, ”Tosuncuk lakaplı dolandırıcı Mehmet Aydın’ın paraları, Tuğba Özerk’in sahibi olduğu şirket üzerinden aklanıyor” diye ihbar geldi. MASAK’ın yaptığı incelemede Tuğba Özerk’in şirket hesabında şüpheli hareketler tespit edildi.
Geçtığimiz aylarda İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bir ihbar geldi.
SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI
İhbarda, Tuğba Özerk'in, Çiftlik Bank isimli oyun sitesiyle binlerce vatandaşı dolandıran Mehmet Aydın'ın paralarını, sahibi olduğu şirket üzerinden akladığı öne sürüldü.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Özerk'in sahibi olduğu şirketin kayıtlarını inceledi. Hesaplarda gerçekleşen para transferleri şüpheli bulundu.
Durum, Özerk'in ikamet adresi görünen Çeşme'deki Cumhuriyet Başsavcılığı'na iletildi. Özerk hakkında, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçu kapsamında soruşturma başlatıldı.
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