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Son dakika: İstanbul trafiğinde sağanak etkisi: Yoğunluk yüzde 65'i geçti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.02.2022
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Son dakika: İstanbul trafiğinde sağanak etkisi: Yoğunluk yüzde 65’i geçti

Son dakika haberine göre Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul’da gece saatlerinden itibaren etkili olan yağış devam ediyor. Yağışın etkisiyle sabahın erken saatlerinden itibaren kent genelinde trafik yoğunluğu oluşmaya başladı. Saat 08.00 itibariyle yoğunluk yüzde 65'i geçti.

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