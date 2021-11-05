Çiftlik Bank davasında flaş! Mehmet Aydın'ın ağabeyi Fatih Aydın ifade vermeye başladı
Uruguay’da tutuklandıktan sonra Türkiye’ye getirilen ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde 3 gündür sorgulanan Çiftlik Bank davasının tutuklu sanığı “Tosuncuk” lakaplı Mehmet Aydın’ın ağabeyi Fatih Aydın, İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi. Gözaltına alındığında emniyette yapılan ön mülakatta “Aile üyesi olmam nedeniyle prosedür gereği kardeşim beni şirkete ortak yaptı. Benim konuyla da şirketle de ilgim ve alakam yok” dediği öğrenilip ardından susma hakkını kullanan Fatih Aydın'ın savcılıkta ifade vermeye başladı.
Çiftlik Bank vurgununun bir numaralı ismi olan "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın'ın abisi ve davadaki iki numaralı isim olduğu belirtilen Fatih Aydın, tutuklandığı Uruguay'dan Türkiye'ye iade edildi. 2 Kasım akşamı Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı tarafından Türkiye'ye getirilen Fatih Aydın, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde 3 gün boyunca sorgulandı.
İSTANBUL ANADOLU ADLİYESİ'NE SEVK EDİLDİ
Emniyette işlemleri tamamlanan Fatih Aydın, sabah saatlerinde Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından güvenlik önlemleri altında İstanbul Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.
Emniyetten çıkarılan Aydın önce sağlık kontrolünden geçirildi. Sonrasında ise adliyeye götürüldü. Şüphelinin emniyette susma hakkını kullandığı öğrenildi.
SUÇLAMALAR, ÖRGÜT KURMA, PARA AKLAMA DOLANDIRICILIK
Çiftlikbank davasının iki numaralı ismi olduğu belirtilen Fatih Aydın'ın, hakkında "Bankacılık Kanununa Aykırılık", "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama, Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık ve Tacir veya Şirket Yöneticileri ile Kooperatif Yöneticilerinin Dolandırıcılığı" suçlamalarının bulunduğu öğrenildi.
URUGUAY'DAN TÜRKİYE'YE, EMNİYETTEN ADLİYEYE
Binlerce kişiyi kar vaadiyle dolandıran Çiftlik Bank'ın CEO'su "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın'ın ağabeyi olan firari Fatih Aydın, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın iade başvurusunun kabul edilmesinin ardından Uruguay'dan Türkiye'ye, 4 günlük gözaltı süresinin dolmasının ardından da emniyetten İstanbul Anadolu Adliyesi'ne getirildi.
ÖNCE SAVCILIK, SONRA MAHKEME
Fatih Aydın ilk olarak "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık", "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlarından hakkında yürütülen ve yüzlerce mağduru olan soruşturma kapsamında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nda ifade verecek.
Ardından Aydın'ın hakkında ağır ceza mahkemesinde açılan ve toplamda 83 bin 446 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenen 3 ayrı Çiftlik Bank davası ve asliye ceza mahkemesinde Çiftlik Bank sisteminde 'bank' adını izinsiz kullanarak "Bankacılık Kanunu'na muhalefet" suçunu işlediği gerekçesiyle 3 yıla kadar hapsinin istendiği davada ifade vermesi bekleniyor.
MÜLAKATTA KONUŞTU, RESMİYETTE SUSTU
Gözaltına alındığında emniyette yapılan ön mülakatta "Aile üyesi olmam nedeniyle prosedür gereği kardeşim beni şirkete ortak yaptı. Benim konuyla da şirketle de ilgim ve alakam yok" dediği öğrenilip ardından susma hakkını kullanan Fatih Aydın'ın savcılıkta sorulara yanıt vermesi bekleniyor. Şirketteki rolü, şimdiye kadar neden firarda olup Türk makamlarına teslim olmadığı, mağdurların zararını karşılayıp karşılamayacağı, mağdurlardan toplanan paraların nerede olduğu ve yurt dışına çıkışının nasıl sağlandığı gibi titizlikle hazırlanan sorulara ne yanıt vereceği ise merak konusu.
ÖZEL AVUKATI YOK! İFADE VERMEYE BAŞLADI
Sabah saatlerinde adliyeye getirilen Fatih Aydın "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık", "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlarından hakkında yürütülen ve yüzlerce mağduru olan soruşturma kapsamında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nda ifade vermeye başladı.
Aydın'ın özel avukatının olmadığı baronun atadığı avukat eşliğinde ifadesini verdiği belirtildi.
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