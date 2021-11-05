Çiftlik Bank davasında flaş! Mehmet Aydın’ın ağabeyi Fatih Aydın ifade vermeye başladı

ÖNCE SAVCILIK, SONRA MAHKEME

Fatih Aydın ilk olarak "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık", "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlarından hakkında yürütülen ve yüzlerce mağduru olan soruşturma kapsamında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nda ifade verecek.

Ardından Aydın'ın hakkında ağır ceza mahkemesinde açılan ve toplamda 83 bin 446 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenen 3 ayrı Çiftlik Bank davası ve asliye ceza mahkemesinde Çiftlik Bank sisteminde 'bank' adını izinsiz kullanarak "Bankacılık Kanunu'na muhalefet" suçunu işlediği gerekçesiyle 3 yıla kadar hapsinin istendiği davada ifade vermesi bekleniyor.