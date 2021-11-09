Topu kardeşine attı! Çiftlik Bank vurguncusu Tosuncuk Mehmet Aydın’ın ağabeyi Fatih Aydın’ın savcılıkta verdiği ifadenin detayları ortaya çıktı

"KORKTUM DİYE DÖNMEK İSTEMEDİM AMA KARDEŞİMİ BEN İKNA ETTİM"

Yıllarca firarının nedenini de açıklayan Fatih Aydın, "Türkiye'de Çiftlik Bank ile ilgili şüpheliler hakkında 17 bin yıl hapis cezası talep edildiğini duyunca korkutuğum için dönüş yapmak istemedim. Eşim hamileydi, doğumunu görmek istedim" dedi. Kardeşi Mehmet Aydın'la teslim olma süreciyle ilgili kritik konuşmalar da yaptığını aktaran Aydın, "Kendimden bahsederek 'Ben Türkiye'ye gidip teslim olamam ancak sen git teslim ol bütün olan biteni yetkili makamlara anlat gereği neyse yapılır davanda haklıysan zaten ortaya çıkacaktır' dedim. Çünkü kendisi sürekli bana Osman Naim Kaya, kayın pederi olan Hakan Uysal ve çalışanlarının kendisini dolandırıldığını anlatıyordu. Kardeşim de telkinlerimle Türkiye'ye teslim oldu" diye konuştu.