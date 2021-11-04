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Çiftlik Bank vurguncusu Tosuncuk'un ağabeyi Fatih Aydın'ın ifadesine başlandı! Yanında getirdiği SD kart inceleniyor

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Giriş Tarihi: 04.11.2021 Güncelleme Tarihi: 04.11.2021
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Çiftlik Bank vurguncusu Tosuncuk’un ağabeyi Fatih Aydın’ın ifadesine başlandı! Yanında getirdiği SD kart inceleniyor

Çiftlik Bank vurgunu ile binlerce insanı dolandıran Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın ağabeyi Türkiye'ye getirilmişti. Gözaltına alınan Fatih Aydın'ın ifadesine başlandı. Aydın'ın yanında getirdiği SD kartında inceleme altında olduğu belirtildi.

"Çiftlik Bank" soruşturması kapsamında tutuklu bulunan "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın'ın ağabeyi olan ve yakalandığı Ukrayna'dan ülkemize iade edilen Fatih Aydın, İstanbul'a getirilmişti.

Sabah'ın haberine göre İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen ve dört gün gözaltı süresi bulunan Fatih Aydın'ın İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki ifadesine başlandı.

O KART İNCELENİYOR

Aydın'ın yanında getirdiği SD kartın incelemesi ise devam ediyor.

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