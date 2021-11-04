Çiftlik Bank vurguncusu Tosuncuk’un ağabeyi Fatih Aydın’ın ifadesine başlandı! Yanında getirdiği SD kart inceleniyor

Sabah'ın haberine göre İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen ve dört gün gözaltı süresi bulunan Fatih Aydın'ın İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki ifadesine başlandı.

O KART İNCELENİYOR

Aydın'ın yanında getirdiği SD kartın incelemesi ise devam ediyor.