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Son dakika: Çiftlik Bank’ın CEO’su Mehmet Aydın’ın kardeşi Fatih Aydın hakkında flaş gelişme

YAŞAM Sabah
Giriş Tarihi: 01.11.2021 Güncelleme Tarihi: 01.11.2021
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Son dakika: Çiftlik Bank’ın CEO’su Mehmet Aydın’ın kardeşi Fatih Aydın hakkında flaş gelişme

Son dakika haberi... Uruguay’da yakalanıp tutuklanan Çiftlik Bank’ın CEO’su Mehmet Aydın’ın kardeşi ve davanın iki numaralı firari sanığı Fatih Aydın’ın Türk adli makamlarına teslimi için işlemler başlatıldı.

Çiftlik Bank'ın CEO'su Mehmet Aydın'ın kardeşi ve davanın iki numaralı firari sanığı Fatih Aydın Temmuz ayında Uruguay'da yakalanarak tutuklandı.

Bu gelişmenin ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Fatih Aydın'ın iadesini talep etti.

Suçluların iadesi (istinabe) talebi gereği Uruguay Adli makamları talebi uygun gördü.

Fatih Aydın'ın Türk adli makamlarına teslimi ile ilgili gerekli işlemler başlatıldı.

4 GÜN GÖZALTINDA KALACAK

Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın'ın ağabeyi Fatih Aydın'ın Türkiye'ye giriş yaptığı andan itibaren 4 gün süreyle Mali Suçlar Müdürlüğü'nde gözaltına alınması noktasında karar verildi.

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