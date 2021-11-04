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Çiftlik Bank davasında son dakika gelişmesi! Mehmet Aydın’ın ağabeyi Fatih Aydın susma hakkını kullandı

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 04.11.2021 Güncelleme Tarihi: 04.11.2021
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Çiftlik Bank davasında son dakika gelişmesi! Mehmet Aydın’ın ağabeyi Fatih Aydın susma hakkını kullandı

Çiftlik Bank” soruşturması kapsamında tutuklu bulunan “Tosuncuk” lakaplı Mehmet Aydın’ın ağabeyi olan ve yakalandığı Ukrayna’dan ülkemize iade edilen Fatih Aydın İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’nde ifade vermek istemediğini söylediği ve susma hakkını kullandığı öğrenildi.

"Çiftlik Bank" soruşturması kapsamında tutuklu bulunan "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın'ın ağabeyi olan ve yakalandığı Ukrayna'dan ülkemize iade edilen Fatih Aydın, İstanbul'a getirilmişti.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen ve dört gün gözaltı süresi bulunan Fatih Aydın'ın İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerine bugün başlandı.

Fatih Aydın'ın İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde ifade vermek istemediğini söylediği ve susma hakkını kullandığı öğrenildi.

Aydın'ın yanında getirdiği SD kartın incelemesi devam ederken, Aydın yarın sabah İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilecek.

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