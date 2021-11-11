Son dakika: Çiftlik Bank davasında flaş gelişme! "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın'ın abisi Fatih Aydın tutuklandı



FATİH AYDIN'IN İFADESİNİN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

Uruguay'dan Türkiye'ye getirilen ve tutuklanan Çiftlik Bank sanığı Fatih Aydın'ın ifadesine ilişkin detaylar ortaya çıktı. Aydın Çiftlik Bank'ta söz sahibi olmadığını, mağdurların parasının nerede olduğunu ve nasıl kullanıldığını bilmediğini söyledi.