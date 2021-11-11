Son dakika: Çiftlik Bank davasında flaş gelişme! "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın'ın abisi Fatih Aydın tutuklandı
Son dakika haberine göre Geçtiğimiz hafta Çiftlik Bank soruşturmasında tutuklanan şirketin 2 numarası Fatih Aydın, Çiftlik Bank ana davası kapsamında da tutuklandı.
"Çiftlik Bank" soruşturmasında tutuklanan Fatih Aydın'ın, Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığı dava kapsamında da tutuklanmasına karar verildi.
20 SAYFALIK İFADE VERDİ
Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın'ın ağabeyi Uruguay'dan teslim alındıktan sonra tutuklanmıştı. Savcılıkta yaklaşık 20 sayfalık ifade verdi. Aydın'a 24 soru soruldu.
En dikkat çekeni ise Çiftlik Bank vurgunundan elde edilen paranın nerede olduğuydu. Ancak Fatih Aydın bilmediğini iddia etti.
Fatih Aydın Çiftlik Bank'ta maaş karşılığı şarküterilere ürün nakliyesi yaptığını, korumalar tarafından Mehmet Aydın'ın masasına dahi oturtulmadığını anlattı.
SADECE 2 ARABA HEDİYE ETTİ
Kardeşiyle ilişkisinin samimi olmadığını da ekledi, Uruguay'da kaldığı süre boyunca kendisine sadece 2 araba hediye ettiğini öne sürdü.
Fatih Aydın bu ifadeler ışığında etkin pişmanlık hükümlerinden "faydalanmak istemediğini" dile getirdi.
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