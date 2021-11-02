Son dakika: Çiftlik Bank vurguncusu Tosuncuk Mehmet Aydın’ın ağabeyi Türkiye’ye getiriliyor

Binlerce kişiyi kar vaadiyle dolandıran Çiftlik Bank'ın CEO'su "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın'ın ağabeyi olan Fatih Aydın için İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yaptığı iade başvurusunun kabul edilmesinin ardından önemli bir gelişme yaşandı.

Uruguay tarafından talep üzerine iade kararı verilen Fatih Aydın'ın işlemlerinin tamamlanmasının ardından Türkiye'ye getirilmek için yola çıktı.