Isparta elektrik ne zaman gelecek? Isparta elektrik kesintisi bitti mi?
Isparta'da 48 saati bulan elektrik kesintisinin sona erip ermediği arama motorlarında sorgulanıyor. Isparta elektrik kesintisinin bitip bitmediği merak ediliyor. Isparta'da günlerdir süren elektrik kesintisi nedeniyle vatandaşlar soğuk havalarda zor durumda kalmıştı. Isparta elektrik ne zaman gelecek?
Isparta'da günlerdir süren elektrik kesintisi nedeniyle, ısınma problemi yaşayan vatandaşlar Isparta elektrik kesintisi hakkında araştırma yapıyor. Isparta elektrikler geldi mi sorusuna arama motorlarında yanıt aranıyor. Isparta elektrik kesintisi bitti mi sorusunun cevabı araştırılıyor.
ISPARTA ELEKTRİK KESİNTİSİ BİTTİ Mİ?
Isparta'da 3 Şubat tarihinde başlayan yoğun kar yağışının ardından meydana gelen elektrik kesintisine ilişkin Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ) tarafından yapılan açıklamada saatlerce hiç durmadan yağan karın sebep olduğu yükün ve aşırı buzlanmanın etkisi ile önemli sayıda enerji nakil hattının ağır hasar aldığı bildirildi.
"55 araç 20 jenaratör kritik noktalara konumlandırıldı"
Antalya, Burdur ve Isparta'da elektrik dağıtımını üstlenen AEDAŞ, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen uyarı çerçevesinde kar yağışı başlamadan önce harekete geçmiş ve "kriz masası" oluşturarak yoğun bir şekilde çalışmalarına başlandığını, bölgedeki personel sayısının 3 kat artırılırken arızalara müdahale için 55 araç ve 20 jeneratörün kritik noktalarda konumlandırıldığı bilgisini paylaştı. AEDAŞ, alınan tedbirlere rağmen kar yağışının tahminlerin çok üzerinde olmasının, özellikle kırsal bölgelerdeki arızalara ulaşmada sıkıntıya yol açtığını, müdahalelerde bazı gecikmelerin söz konusu olduğunu bildirdi.
Ekiplerin ilk andan itibaren arızalara müdahalesi aralıksız bir şekilde devam ettiği kaydedilen açıklamada kamu ve özel sektör elbirliği ile bölgede özverili bir çalışma sergilendiği, ayrıca yakın bölgelerdeki diğer enerji dağıtım firmalarından da bölgeye destek amaçlı personel ve araç takviyesi yapıldığı bildirildi.
Yoğun çalışmalar sonrasında aynı gece şehir merkezinde orta gerilim seviyesindeki arızaların tamamı giderilirken, alçak gerilim bölgelerindeki çalışmaların devam etitği bildirilen açıklamada vatandaşların mağduriyetini en aza indirilebilmesi için 3.056 kVA kapasiteye sahip jeneratörler ile bölgedeki kritik noktalara da enerji sağlandığı ifade edildi.
Bu çalışmalar esnasında şu ana kadar yaklaşık olarak 660 km orta gerilim, 4500 km alçak gerilim hattının ekipleri tarafından kontrol edilip, iletkenleri etkisi altına alan buz yükünden temizlenerek enerjilendirme yapıldığı bildirilen açıklamada zorlu süreçte Ispartalı vatandaşların yaşadığı sıkıntıları en aza indirmek için her türlü gayretin gösterildiği duyuruldu.
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- Isparta elektrik ne zaman gelecek? Isparta elektrik kesintisi bitti mi?
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