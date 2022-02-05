Resmi Gazete'de yayımlandı! Türk askerinin Aden Körfezi'ndeki görev süresi uzatıldı
Son dakika haberine göre: Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) deniz unsurlarının, Aden Körfezi, Somali kara suları ve açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerdeki görev süresinin bir yıl daha uzatılmasına ilişkin TBMM kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kararda, Aden Körfezi, Somali karasuları ve açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerde vuku bulan deniz haydutluğu ve silahlı soygun eylemlerine karşı, 2008'de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarının alındığı anımsatılarak, TBMM'nin, 10 Şubat 2009'da TSK unsurlarının söz konusu bölgede görev yapması için bir yıl izin verdiği belirtildi.
Bugüne kadar, birer yıllık yetki süresinin 12 kez uzatıldığı aktarılan kararda, şu ifadeler kullanıldı:
"Türk Silahlı Kuvvetleri deniz unsurları konuşlandırılmak suretiyle, bölgede seyreden Türk bayraklı ve Türkiye bağlantılı ticari gemilerin emniyetinin etkin şekilde muhafaza edilmesi, uluslararası toplumca yürütülen deniz haydutluğu, silahlı soygun eylemleri ve denizde terörizmle müşterek mücadele harekatlarına aktif katılımda bulunulması, anılan bölgelere yapılan insani yardım faaliyetlerine destek verilmesi, Türk Silahlı Kuvvetleri deniz unsurlarının harekat etkinliğinin ve bölgeye ilişkin tecrübesinin artırılması sağlanmış, bu alanda ilgili ülkelerle iş birliğinin sürdürülmesine yönelik milli politikanın desteklenmesi ve BM sistemi içinde, bölgesel ve küresel ölçekte oynadığımız rolün ve görünürlüğümüzün pekiştirilmesi temin edilmiştir."
BMGK'nin, bölgeye ilişkin deniz haydutluğu ve silahlı soygun eylemleriyle uluslararası toplumca mücadele edilebilmesine cevaz veren kararlarının süresinin, son olarak 3 Aralık 2021'de 1 yıl uzatıldığı belirtilen kararda, şunlar kaydedildi:
"Bu kapsamda, Türk Silahlı Kuvvetleri deniz unsurlarının Aden Körfezi, Somali karasuları ve açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerde görevlendirilmesi için 10 Şubat 2009 tarihli ve 934 sayılı TBMM kararıyla verilen ve son olarak 26 Ocak 2021 tarihli ve 1276 sayılı TBMM kararıyla 10 Şubat 2021'den itibaren 1 yıl uzatılan izin süresinin, anılan kararlarda belirlenen ilke ve esaslar dahilinde, 10 Şubat 2022'den itibaren 1 yıl daha uzatılması, ayrıca denizde terörizmle mücadele harekatlarına katkı sağlanabilmesi maksadıyla unsurlarımızın bölge ülkeleri karasuları dışında denizde terörizmle mücadele görevi için yetkilendirilmeleri ve bununla ilgili gerekli düzenlemelerin Cumhurbaşkanı tarafından yapılması için izin verilmesine Anayasa'nın 92. maddesi uyarınca Genel Kurulun 2 Şubat 2022 tarihli 51'inci Birleşiminde karar verilmiştir."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- İstanbul'da kar yağacak mı, ne zaman yağacak? İstanbul'a kar yeniden mi yağacak? Meteoroloji son dakika uyardı...
- Ocak ayı öğretmenlerin ek ders ücreti yattı mı? Ek ders ücreti 2022 ne zaman ödenecek? Ödeme takvimi...
- LOL Arcane 2. sezon ne zaman yayınlanacak? LOL Arcane 2. sezon olacak mı, tarihi belli mi?
- PTT 15 bin personel alımı başvuruları başladı mı? PTT gişe, büro memuru ve dağıtıcı alımı başvuruları ne zaman, hangi tarihte?
- 28. dönem POMEM sınavı ne zaman, hangi tarihte? POMEM sınav giriş yerleri açıklandı mı?
- Nakil işlemleri ne zaman açılacak? Ortaöğretim ve lise nakil işlemleri başladı mı? MEB son dakika...
- Mazot ve gübre desteği yattı mı? 4 Şubat mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak? Ödeme sayfası...
- MEB SON DUYURULAR: 15 tatil uzatılıyor mu? Okullar 7 Şubat Pazartesi günü açılacak mı?
- Emekli maaşlarında artış yaşanacak! Onaylandığı an alt sınır 6 bin 826 TL'ye yükselecek! Emekli maaşı, ek ödeme ve ikramiyeler...
- Tarım ve destek ödemeleri yattı mı? 4 Şubat tarım ve destek ödemeleri ne zaman yatacak? Ziraat Bankası ödemeleri...
- 12 bin 933 personel alımı yapılacak! Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman alınacak? Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları nereden, nasıl yapılır?
- Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? 4 Şubat Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta kim kazandı? 15 bin TL'yi kazanan isim...