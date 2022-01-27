Kar esaretinde sınıfta kalan Ekrem İmamoğlu’na gönderme: Balık değil serum yediler

"BÜYÜKELÇİ İLE YEMEK YEMEK ÖNEMLİ DEĞİL"

Tüm ekiplerin tek bir vatandaşın dahi mağdur olmaması için gece gündüz gayret gösterdiğini söyleyen Açıkgöz, "Arazide 1 metreye yakın kar var. Bu arkadaşlarımız uyumadan gece gündüz çalıştılar. Türkiye Cumhuriyeti büyük bir devlettir, kimseyi yarı yolda koymaz. Hiçbir vatandaşını mağdur etmez. Allah devletimize güç kuvvet versin. Devletimizi daima payidar eylesin. Onlar bazıları gibi dinlenmek ve uyumak için yer aramıyorlar. Gece gündüz çalışıyorlar. Emek veriyorlar tek bir vatandaşımız mağdur olmasın diye. Vatandaşa hizmet önemli. Büyükelçilerle yemek yemek önemli değil ama bir vatandaşı mağdur etmemek için yemek yemiyorlar. Yemek yemeyi bırakın uykuya dahi fırsat vermediler. Ben hepsini tebrik ediyorum. Allah hepsinden razı olsun. Devletimiz daima payidar olsun" şekline konuştu.