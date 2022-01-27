Kar esaretinde sınıfta kalan Ekrem İmamoğlu'na gönderme: Balık değil serum yediler
AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun kar esareti sırasında Sarıyer’de bir balıkçı restoranında görüntülenmesine tepki gösterdi. Açıkgöz, "Nevşehir'de ekiplerimiz balık yemek yerine, serum yiyerek 48 saattir görevinin başında” İmamoğlu'na göndermede bulundu.
AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kamil Duru ve İl Genel Meclis Başkanı Gürbüz Dinç ile beraber İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekiplerinin çalışmalarını yerinde inceledi.
Açıkgöz ve beraberindeki heyet, karla mücadelenin yapıldığı Köçektaş köyüne giderken yolda mahsur kalan bir kadına da yardım etti.
Yoğun kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan sürücünün aracını iten Açıkgöz, sürücünün yoluna devam etmesini sağladı. Açıkgöz, "Vatandaş yolda kalmasın. Türkiye Cumhuriyeti kimseyi asla yolda bırakmaz" dedi.
Köçektaş köyünde karla kaplı yolları temizleyen ekibe meyve ikramında bulunan Açıkgöz, karla mücadele ekiplerinin balık yerine serum yiyerek 48 saat karla mücadele ettiğini söyleyerek, "Köçektaş köyündeyiz. Bugün bir besicimizin mandırasına ulaşmasını engelleyen kardan dolayı sütlerini üç gündür ulaştıramıyordu. Allaha hamdolsun Özel İdare ekiplerimiz köye gelerek tam 1 metre karı aşarak mandıraya ulaştılar. Bu kardeşlerimiz de bazıları gibi balıkçıya gidip yemek yiyemediler. Bu kardeşlerimiz uykusuzluğu gidermek için dün gece serum yiyerek kesintisiz 48 saattir çalışıyorlar.
Bazıları gibi gidip balıkçıda balık yemediler ama gidip serum yediler ayakta kalabilmek için. Ben bütün ekibi tebrik ediyorum. Gerçekten hem AK Parti belediye başkanlarımızı, hem de Cumhur İttifakı belediye başkanlarımızı hem de Özel İdaremizin ekiplerini tebrik ediyorum. Gerçekten de olağanüstü, insanüstü bir çabayla, gayretle bütün köylerimizdeki mağduriyetleri giderdiler. Allaha hamdolsun bütün köy yolları açık ama şunu tekrar söylüyorum, 48 saattir ayaktalar. Uykusuz, dinlenmeksizin, yemek yemeksizin, balıkçıya gitmeden gece gündüz çalışıyorlar" dedi.
"BÜYÜKELÇİ İLE YEMEK YEMEK ÖNEMLİ DEĞİL"
Tüm ekiplerin tek bir vatandaşın dahi mağdur olmaması için gece gündüz gayret gösterdiğini söyleyen Açıkgöz, "Arazide 1 metreye yakın kar var. Bu arkadaşlarımız uyumadan gece gündüz çalıştılar. Türkiye Cumhuriyeti büyük bir devlettir, kimseyi yarı yolda koymaz. Hiçbir vatandaşını mağdur etmez. Allah devletimize güç kuvvet versin. Devletimizi daima payidar eylesin. Onlar bazıları gibi dinlenmek ve uyumak için yer aramıyorlar. Gece gündüz çalışıyorlar. Emek veriyorlar tek bir vatandaşımız mağdur olmasın diye. Vatandaşa hizmet önemli. Büyükelçilerle yemek yemek önemli değil ama bir vatandaşı mağdur etmemek için yemek yemiyorlar. Yemek yemeyi bırakın uykuya dahi fırsat vermediler. Ben hepsini tebrik ediyorum. Allah hepsinden razı olsun. Devletimiz daima payidar olsun" şekline konuştu.
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