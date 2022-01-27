Son dakika: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Türkiye'ye geliyor! Başkan Erdoğan'ın teklifini kabul etti
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın davetini kabul eden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye'ye geliyor. Detayları A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu, Donbas’tan aktardı.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye davetini memnuniyetle kabul ettiğini bildirdi.
Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin'i Türkiye'ye davet ettiğine yönelik açıklamasını ve ABD'nin Rusya'nın güvenlik garantilerine yönelik verdiği yazılı yanıtı değerlendirdi.
Başkan Erdoğan'ın Putin'e yönelik davetinin, iki lider arasındaki görüşmelerde gündeme geldiğini belirten Peskov, "Hem hükümetler arası komisyonda hem de iki liderin başkanlığındaki temaslarda bir miktar duraklama vardı." dedi.
Peskov, söz konusu temas ve etkinliklere Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'de ev sahipliği yapabileceğini söylediğini aktararak "Putin, Erdoğan'ın bu davetini memnuiyetle kabul etti. Kovid-19 salgını ve takvimler izin verir vermez bu davetin yerine getirileceği konusunda anlaştılar." ifadesini kullandı.
ABD'NİN YAZILI YANITI
ABD'nin Rusya'ya dün gece ilettiği güvenlik garantilerine dair yazılı yanıtına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Peskov, Putin'in söz konusu yanıtı şahsen okuduğunu söyledi.
ABD ve NATO'nun, Rusya'nın temel endişelerini reddettiğine işaret eden Peskov, "Bu nedenle iyimserlik için fazla neden bulunmuyor. ABD ve NATO'nun yazılı yanıtlarını incelemek için zaman gerekiyor. Aceleyle sonuç çıkarmamalıyız." dedi.
Peskov, Moskova'nın, ABD ve NATO'nun yanıtlarına kamuoyuna açık bir şekilde vereceği cevaba ilişkin karar alınmadığını kaydetti.
ZİYARETİN TARİHİ BELLİ Mİ?
Detayları A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu detayları Donbas'tan aktardı. Kavasoğlu, "Başkan Erdoğan, Ukrayna ve Rusya arasındaki Donbas krizinin patlak verdiği ilk günden bu yana Türkiye'nin arabuluculuk yapmak istediğinin altını defalarca çizmişti. Dün akşam da katılmış olduğu televizyon programında bir kez daha diyaloğun altını çizdi. Hem Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i hem Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'yi Türkiye'ye davet ettiği ve bunun Türkiye'de bir arabuluculuk rolüyle çözülebileceğinin altını defalarca çizmişti. Ve işte o beklenen açıklama Putin'den olumlu yanıt dakikalar önce geldi. Kremlin Başkan Erdoğan'ın davetini kabul ettiğini söyledi Putin'in. Tarih hakkında henüz net bir açıklama olmasa da Şubat'ın ilk haftalarında olacağını söyleyebiliriz. Zira Başkan Erdoğan'ın da yine Ukrayna'ya bir ziyareti olacak. Kim bilir belki Ukrayna ziyareti yerine Zelenskiy ve Putin'in görüşmesi o dünyanın gözünün çevrildiği Donbas kriziyle ilgili o görüşme Türkiye'de yapılabilir." ifadelerini kullandı.
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