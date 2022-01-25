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Köşeye sıkışan Ekrem İmamoğlu balıkçı restoranına gittiğini itiraf etti! İstanbul'da kar rezaleti yaşanırken lüks restoranda keyif

GÜNDEM ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 25.01.2022 Güncelleme Tarihi: 25.01.2022
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Köşeye sıkışan Ekrem İmamoğlu balıkçı restoranına gittiğini itiraf etti! İstanbul’da kar rezaleti yaşanırken lüks restoranda keyif

Son dakika haberleri... İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, İstanbulluların kar çilesi çektiği sıralarda lüks balıkçı restoranında keyif yaptığı kendi tweetiyle tasdiklendi. Vatandaşın mağduriyetini yok sayarak, ''1 saatlik yemek molam bile konuşulur oldu.'' diyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'li hesapların söz konusu balıkçı ziyaretini inkar etme çabalarını boşa çıkarmış oldu. İmamoğlu'nun ''1 saatlik yemek molam'' dediği zaman zarfını İstanbul'un en lüks restoranlarından birinde tasarruf etmesi vatandaşın tepkisini çekti.

İstanbul'daki yoğun kar yağışıyla sınıfta kalan CHP'li İBB yönetimi, vatandaşların mağduriyetini hiçe sayarak İBB'yi aklama yarışına girdi. Hâl böyle olunca çelişkili açıklamalar da peş peşe geldi.

Evvela Murat Ongun, vatandaşları trollükle suçlayarak, ''Olağanüstü bir kar yağışına karşı olağanüstü mücadele veriyoruz.'' dedi. Söz konusu tweetin sahibi İBB Sözcüsü Murat Ongun'un İsviçre Cenevre'de bir otelde tatil yaparken bu paylaşımları yapması gündeme bomba gibi düştü.

''SAHADA MÜCADELE EDENİN YANINDA OLMA ZAMANI'' DEDİ İSVİÇRE'DE ÇIKTI

Ongun paylaşımında, ''Tüm kamu kurumları ve belediyelerimiz var gücüyle mega kentte çalışıyor. Sıcak evinde oturup trollük yapanın değil, sahada mücadele edenin yanında olma zamanı.'' ifadelerini kullanmıştı. İBB Sözcüsü'nün şiddetli kar yağışı uyarılarına rağmen 23 Ocak sabahı İstanbul Havalimanı'ndan Cenevre'ye gitmesi İBB'deki vaziyeti özetler mahiyetteydi.

İMAMOĞLU'NUN BALIKÇI SEFASI

İstanbullunun kar çilesi sürerken, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun lüks bir balıkçı restoranında keyif yapması kamuoyunda büyük tepki gördü. Vatandaşlar İmamoğlu'na büyük tepki gösterdi.

CHP'Lİ TROLLER İMAMOĞLU'NUN BALIK KEYFİNİ YALANLADI

CHP'li hesaplar İmamoğlu'nun lüks bir balık restoranında keyif yaptığını yalanlayarak, vatandaşları ''trollükle'' suçladı.

İMAMOĞLU KABUL ETTİ

CHP'li trollerin geçmişe ait görüntüler olduğunu iddia ettikleri Balıkçı Kahraman rezaleti örtbas edilemeyince İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu görüntüleri kabul etmek zorunda kaldı. İmamoğlu, ''3 yıldır süren İstanbul'u kaybetme hazımsızlığı öyle bir noktaya geldi ki, 19 saat boyunca sahadan ve AKOM'dan karla mücadeleyi yönetirken, 1 saatlik yemek molam bile konuşulur oldu.'' ifadelerini kullandı.

İmamoğlu’nun yanındaki İngiliz büyükelçi çıktı İMAMOĞLU'NUN YANINDAKİ İNGİLİZ BÜYÜKELÇİ ÇIKTI

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İmamoğlu’nun yanındaki İngiliz büyükelçi çıktı İMAMOĞLU'NUN YANINDAKİ İNGİLİZ BÜYÜKELÇİ ÇIKTI

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İmamoğlu’nun yanındaki İngiliz büyükelçi çıktı İMAMOĞLU'NUN YANINDAKİ İNGİLİZ BÜYÜKELÇİ ÇIKTI

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İmamoğlu’nun yanındaki İngiliz büyükelçi çıktı İMAMOĞLU'NUN YANINDAKİ İNGİLİZ BÜYÜKELÇİ ÇIKTI

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İmamoğlu’nun yanındaki İngiliz büyükelçi çıktı İMAMOĞLU'NUN YANINDAKİ İNGİLİZ BÜYÜKELÇİ ÇIKTI

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İmamoğlu’nun yanındaki İngiliz büyükelçi çıktı İMAMOĞLU'NUN YANINDAKİ İNGİLİZ BÜYÜKELÇİ ÇIKTI

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İmamoğlu’nun yanındaki İngiliz büyükelçi çıktı İMAMOĞLU'NUN YANINDAKİ İNGİLİZ BÜYÜKELÇİ ÇIKTI

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İmamoğlu’nun yanındaki İngiliz büyükelçi çıktı İMAMOĞLU'NUN YANINDAKİ İNGİLİZ BÜYÜKELÇİ ÇIKTI

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İmamoğlu’nun yanındaki İngiliz büyükelçi çıktı İMAMOĞLU'NUN YANINDAKİ İNGİLİZ BÜYÜKELÇİ ÇIKTI

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İmamoğlu’nun yanındaki İngiliz büyükelçi çıktı İMAMOĞLU'NUN YANINDAKİ İNGİLİZ BÜYÜKELÇİ ÇIKTI

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