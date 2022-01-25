Köşeye sıkışan Ekrem İmamoğlu balıkçı restoranına gittiğini itiraf etti! İstanbul'da kar rezaleti yaşanırken lüks restoranda keyif
Son dakika haberleri... İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, İstanbulluların kar çilesi çektiği sıralarda lüks balıkçı restoranında keyif yaptığı kendi tweetiyle tasdiklendi. Vatandaşın mağduriyetini yok sayarak, ''1 saatlik yemek molam bile konuşulur oldu.'' diyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'li hesapların söz konusu balıkçı ziyaretini inkar etme çabalarını boşa çıkarmış oldu. İmamoğlu'nun ''1 saatlik yemek molam'' dediği zaman zarfını İstanbul'un en lüks restoranlarından birinde tasarruf etmesi vatandaşın tepkisini çekti.
İstanbul'daki yoğun kar yağışıyla sınıfta kalan CHP'li İBB yönetimi, vatandaşların mağduriyetini hiçe sayarak İBB'yi aklama yarışına girdi. Hâl böyle olunca çelişkili açıklamalar da peş peşe geldi.
Evvela Murat Ongun, vatandaşları trollükle suçlayarak, ''Olağanüstü bir kar yağışına karşı olağanüstü mücadele veriyoruz.'' dedi. Söz konusu tweetin sahibi İBB Sözcüsü Murat Ongun'un İsviçre Cenevre'de bir otelde tatil yaparken bu paylaşımları yapması gündeme bomba gibi düştü.
''SAHADA MÜCADELE EDENİN YANINDA OLMA ZAMANI'' DEDİ İSVİÇRE'DE ÇIKTI
Ongun paylaşımında, ''Tüm kamu kurumları ve belediyelerimiz var gücüyle mega kentte çalışıyor. Sıcak evinde oturup trollük yapanın değil, sahada mücadele edenin yanında olma zamanı.'' ifadelerini kullanmıştı. İBB Sözcüsü'nün şiddetli kar yağışı uyarılarına rağmen 23 Ocak sabahı İstanbul Havalimanı'ndan Cenevre'ye gitmesi İBB'deki vaziyeti özetler mahiyetteydi.
İMAMOĞLU'NUN BALIKÇI SEFASI
İstanbullunun kar çilesi sürerken, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun lüks bir balıkçı restoranında keyif yapması kamuoyunda büyük tepki gördü. Vatandaşlar İmamoğlu'na büyük tepki gösterdi.
CHP'Lİ TROLLER İMAMOĞLU'NUN BALIK KEYFİNİ YALANLADI
CHP'li hesaplar İmamoğlu'nun lüks bir balık restoranında keyif yaptığını yalanlayarak, vatandaşları ''trollükle'' suçladı.
İMAMOĞLU KABUL ETTİ
CHP'li trollerin geçmişe ait görüntüler olduğunu iddia ettikleri Balıkçı Kahraman rezaleti örtbas edilemeyince İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu görüntüleri kabul etmek zorunda kaldı. İmamoğlu, ''3 yıldır süren İstanbul'u kaybetme hazımsızlığı öyle bir noktaya geldi ki, 19 saat boyunca sahadan ve AKOM'dan karla mücadeleyi yönetirken, 1 saatlik yemek molam bile konuşulur oldu.'' ifadelerini kullandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 2022 FED faiz kararı açıklandı mı? Ocak ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Gözler FED faiz kararında...
- Bedelli askerlik yerleri sorgulama: Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı? MEB ile Şubat ayı askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?
- EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? EKPSS tercih sonuçları açıklandı mı? ÖSYM açıklama takvimi...
- Elini çabuk tutan fırsattan yararlanacak! Şubat ayı projeleri görücüye çıktı! TOKİ 720 lira taksitle 2+1 3+1 daireler...
- Kamuda idari izin hangi illerde? 26 Ocak Çarşamba kamu çalışanlarına tatil mi? Valilikler peş peşe açıkladı
- Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri ne zaman bitiyor? Sözleşmeli öğretmenlik 15 bin atama tercihleri bitti mi?
- AVM kapanış saati kaç oldu? 25 Ocak AVM'ler saat kaçta kapanıyor? İstanbul AVM çalışma saatleri açıklaması
- Emekli ve memur maaşları için kritik açıklama! 1.150 lira ile 37 bin lira arasında zam! Emekli aylıkları, ikramiyeler ve 3600 ek gösterge...
- İstanbul kar yağışı ne zaman bitecek? Meteoroloji son dakika açıkladı! 2022 İstanbul hava durumu açıklamaları
- Emekliler bayram edecek! Bankalar peş peşe açıkladı! 2022 emekli banka promosyonu ne kadar?
- Survivor All Star'da Adem, Aycan ve Sema neden yok? Survivor Aycan, Adem, Sema diskalifiye mi oldu? Acun Ilıcalı açıkladı...
- Nescafe çekiliş sonuçları isim listesi 2022: Nescafe çekiliş sonuçları ne zaman açıklanır? 4. dönem Nescafe çekiliş...