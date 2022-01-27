MİT Necip Hablemitoğlu’nun katil zanlısı Nuri Gökhan Bozkır’ı Ukrayna’dan getirdi

ŞENGÜL HABLEMİTOĞLU: YAŞADIKLARIMIZI BİLEMEZSİNİZ

Necip Hablemitoğlu'nun eşi Şengül Hablemitoğlu, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Biz canımızdan olup, hayal bile edemeyeceğiniz zor bir 20 yılı tamamladık. Adalete, devlete inancımızı ve güvenimizi kaybettik. Ayrıca ne ailemize, ne avukatımıza iletilen herhangi bir şey yok. Süreci, yaşadıklarımızı bilemezsiniz" dedi.