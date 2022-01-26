FETÖ maşası Sedef Kabaş! Emniyet raporunda dikkat çeken detaylar

Yapılan operasyonlar ve adli soruşturmalar ile örgütün çözülmesi neticesinde; kamufle olarak kuvvet kazanmak, yeniden devlet kurumlarına sızmak ve ayrıca sosyal medyada provokasyonlar üreterek mevcut hükümete karşı halk ayaklanması vb. huzursuzluklar yaratmak için geliştirdikleri bu yöntemin; hem kamu kurumu, hem günlük yaşam hem de sosyal medya içerisinde denendiği, ele geçirilen dokümanlardan da anlaşılmaktadır.

Örgütün belgelerinden, kısmen de olsa başarılı olduğu tespit edilen bu yöntemin, daha önce FETÖ/PDY üzerinde yapılan soruşturmalarda gündeme geldiği bilinmektedir. Bu bağlamda; Devletin bekası, vatandaşların huzur ve sükûnunun devamı için bahsi geçen yeni yöntemle ilgili ayrıca tedbir almanın gerekliliği de değerlendirilmelidir."