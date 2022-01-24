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DW’den Sedef Kabaş’ı tutuklama kararı veren hakimi hedef gösterdi

A Haber
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Giriş: 24.01.2022 08:59
Güncelleme:24.01.2022 09:00
Katıldığı televizyon programında Başkan Erdoğan'a hakaret eden Sedef Kabaş'ı haber yapan Deutsch Well Türkçe, etki ajanlığına soyundu. Türkiye Cumhuriyeti hakimi Furkan Bilgehan Ertem'i hedef gösteren Deutsch Well Türkçe yaptığı haberinde, "Sedef Kabaş hakkındaki tutuklama kararının altında imzası bulunan İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimi Furkan Bilgehan Ertem'in aynı zamanda Osman Kavala'yı "Casusluk" iddiasıyla tutuklayan hakim olduğu ortaya çıktı" ifadelerini kullandı. Öte yandan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş sosyal medya hesabından tepki verdi. Kurtulmuş yaptığı paylaşımda, "Akl-ı selim sahibi herkesin bu nefret dolu dili kınaması gerekirken bazı muhalefet liderlerinin sahiplenmeleri ise gerçek bir provokasyon, vahim bir sorumsuzluktur." ifadelerini kullandı.
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