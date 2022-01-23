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CHP Başkan Erdoğan'a hakaret ettiği için tutuklanan Sedef Kabaş için harekete geçti! Özel kanun teklifi...

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Giriş Tarihi: 23.01.2022 Güncelleme Tarihi: 23.01.2022
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CHP Başkan Erdoğan’a hakaret ettiği için tutuklanan Sedef Kabaş için harekete geçti! Özel kanun teklifi...

TELE 1 kanalında konuşan CHP yandaşı Sedef Kabaş skandallarına bir yenisini daha ekledi. Başkan Erdoğan'ı hedef alan Kabaş çirkin hakaretlerde bulundu. Cumhuriyet Savcılığı kararıyla gözaltına alınan sözde gazeteci Kabaş, "Cumhurbaşkanına Hakaret" suçundan tutuklandı. Nefret siyasetinin savunucu CHP ise Sedef Kabaş’a özel kanun teklifi için harekete geçti.

CHP yandaşı TELE 1'de Başkan Erdoğan'a çirkin sözler sarf eden sözde gazeteci Sedef Kabaş ile ilgili önce Radyo Televizyon Üst Kurulu, ardından da Cumhuriyet Savcılığı harekete geçti. Önceki gece gözaltına alınan Kabaş, Cumhurbaşkanlığı makamına ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret etmek suçundan tutuklandı.

CHP'DEN SKANDAL HAMLE

CHP yönetimi, Başkan Erdoğan'a hakaret etmesi nedeniyle tutuklanan Sedef Kabaş'a özel kanun teklifi için harekete geçti.

Cumhuriyet Halk Partisi Türk Ceza Kanunu'nun "Cumhurbaşkanına Hakaret" suçunu düzenleyen maddesinin yürürlükten kaldırılması için kanun teklifi hazırladı.

Gerekçede, Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı döneminde "Cumhurbaşkanına hakaret" iddiasıyla 160 bin 169 kişi hakkında soruşturma açılması, 12 bin 881 kişinin mahkum edilmesinin, 299'uncu maddenin suistimalinin açık göstergesi olduğu savunuldu.

Kanun teklifinin gerekçesinde, şunlar kaydedildi: "Rejime kasteden anayasa değişikliğinin yürürlüğe girmesiyle birlikte bu maddenin bir dünya görüşüyle ve bir yaşam biçimiyle adeta hesaplaşma aygıtı olarak kullanıldığına, muhaliflere yönelik başlayan cadı avının adeta simgesi haline geldiğine yönelik yoğun kanaatler mevcuttur. Ancak çok daha önemlisi, bir siyasi partinin genel başkanı sıfatını da kullanan cumhurbaşkanının 21. yüzyılda demokrasinin vazgeçilmez unsuru olan düşünce ve ifade özgürlüğünü içselleştirmesi, farklı seslere ve farklı düşüncelere tahammül etmeyi öğrenmesi, kendi görüşünden olmayan insanları susturmak yerine onları dinlemeye çaba harcaması gerektiği açıktır."

SEDEF KABAŞ NE DEDİ?

Gazeteci Sedef Kabaş, TELE 1'de katıldığı canlı yayında Başkan Erdoğan'a ve Cumhurbaşkanlığı makamına hakaret etti. Kabaş'ın, hakaret içeren "Büyükbaş hayvan bir saraya girdiğinde o kral olmaz, o saray ahır olur." sözleri sosyal medyada tepki çekti.

sKANDAL SÖZLER

Başkan Erdoğan'ı hedef alan Sedef Kabaş, "Şuna inanıyorum ki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan siyasi hayatına baksa, kendisine bu toplum, bu halk, bu ülke çok şans verdi. Yani çok iyi makamlara getirdi. Çok destek, oy verdi. Çok paye verdi. Üslup düşüklüğü, küfretmek ne demektir? Çok meşhur bir söz vardır. Taçlanan baş akıllanır diye. Ama görüyoruz ki gerçek değil. Tam tersi bir söz vardır. Büyükbaş hayvan bir saraya girdiği zaman o kral olmaz, o saray ahır olur demiş. Yani tam tersini ifade eder." şeklinde konuştu.

MUHALEFET YİNE HAKERET DİLİNİ SAVUNDU

Sedef Kabaş'ın Kabaş'ın seçilmiş lidere hakaretine CHP'liler destek verdi. İşte o skandal sosyal medya paylaşımları:

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl BaşkanıCanan Kaftancıoğlu, "Sedef Kabaş şu anda Vatan Emniyette gözaltında. İfadesi sabah 10 gibi alınacakmış. Davet edilse gideceği bilinmesine rağmen gece yarısı avukatına bile ulaşamadığı bir saatte gözaltına alınmasının tek bir sebebi var. Korkutmak ve korku toplumu yaratmak." ifadelerini kullandı.

CHP'li Gülizar Biçer Karaca ise, "Nedir bu intikam halleri, nedir bu korku, panik halleri, bir telefonla bile emniyete gidecek olan Sedef Kabaş
neden apar topar gözaltına alınıyor?" paylaşımında bulunarak "#Sedefkabasyalnızdeğildir" etiketiyle destek verdi.

CHP Genel Sekteri Selin Sayek Böke de "Sabah saatlerinde ifadeye çağırılsa avukatıyla birlikte gidecek. Sedef Akbaş'ı gece 2'de gözaltına aldırdılar. İktidar baskıyla, zorbalıkla, hedef göstermeyle tüm toplumu yıldırmaya çalışıyor ama nafile! Türkiye 1'den büyüktür." diyerek hükümeti hedef aldı.

KILIÇDAROĞLU KABAŞ'A ARKA ÇIKTI: DEYİM PAYLAŞTI

Mahkemeye sevk kararının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kabaş'a arka çıktı.

Erdoğan'ın gündem yaratma peşinde olduğunu öne süren Kılıçdaroğlu, Kabaş'ın sadece bir deyim paylaştığını savundu.

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