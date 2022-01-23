CHP Başkan Erdoğan’a hakaret ettiği için tutuklanan Sedef Kabaş için harekete geçti! Özel kanun teklifi...

SEDEF KABAŞ NE DEDİ?

Gazeteci Sedef Kabaş, TELE 1'de katıldığı canlı yayında Başkan Erdoğan'a ve Cumhurbaşkanlığı makamına hakaret etti. Kabaş'ın, hakaret içeren "Büyükbaş hayvan bir saraya girdiğinde o kral olmaz, o saray ahır olur." sözleri sosyal medyada tepki çekti.

sKANDAL SÖZLER

Başkan Erdoğan'ı hedef alan Sedef Kabaş, "Şuna inanıyorum ki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan siyasi hayatına baksa, kendisine bu toplum, bu halk, bu ülke çok şans verdi. Yani çok iyi makamlara getirdi. Çok destek, oy verdi. Çok paye verdi. Üslup düşüklüğü, küfretmek ne demektir? Çok meşhur bir söz vardır. Taçlanan baş akıllanır diye. Ama görüyoruz ki gerçek değil. Tam tersi bir söz vardır. Büyükbaş hayvan bir saraya girdiği zaman o kral olmaz, o saray ahır olur demiş. Yani tam tersini ifade eder." şeklinde konuştu.

MUHALEFET YİNE HAKERET DİLİNİ SAVUNDU

Sedef Kabaş'ın Kabaş'ın seçilmiş lidere hakaretine CHP'liler destek verdi. İşte o skandal sosyal medya paylaşımları: