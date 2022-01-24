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Gazetecilik mi? Tetikçilik mi? CHP medyasında seçilmiş lidere hakaret talimatı FETÖ'cülerden mi? Sedef Kabaş'a sert tepki: Seçenlere de hakaret ediyor

A Haber
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Giriş: 24.01.2022 12:51
Son dakika haberi... CHP'nin kanalında Başkan Erdoğan'a çirkin sözler sarfeden gazeteci Sedef Kabaş, Cumhurbaşkanlığı makamına ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret etmek suçundan tutuklandı. Peki kim bu Sedef Kabaş? Gazetecilik mi yapıyor yoksa tetikçilik mi? Muhalif medyanın küfür siyasetinin kaynağı FETÖ mü? İstanbul 2 Nolu Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Tuba Arslan, TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel ve Siyaset Bilimci Onur Erim, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Sert tepki: Seçenlere de hakaret ediyor SERT TEPKİ: SEÇENLERE DE HAKARET EDİYOR
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Sert tepki: Seçenlere de hakaret ediyor
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