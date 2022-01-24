AK Parti 81 ilde harekete geçti! Başkan Erdoğan’a hakaret eden Sedef Kabaş’a suç duyurusu

HİÇBİR ÜLKEDE GÖRÜLMEYECEK DÜŞÜK SEVİYE MUHALEFET

Kabaktepe şu açıklamayı yaptı:



Ülkemiz, son yirmi yıldır diplomasiden askeri hamlelere, sanayiden teknolojiye, sağlıktan adalete yaptığı devrimsel kalkınma hamleleri ile tarih sahnesinde kutlu yürüyüşüne devam etmektedir. Yapılan kalkınma hamleleriyle prangalarından kurtulan ülkemiz itibar kazanmış; bölge coğrafyasında ve uluslararası arenada söz sahibi bir ülke konumuna gelmiştir.

Bu büyük başarıda en büyük pay hiç şüphesiz Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'a aittir.

Siyasete girdiği yıllardan bu yana, muhalefete sayısız mağlubiyet yaşatan, halkın teveccühüyle seçimler kazanan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bu zaferlerini hazmedemeyen "hazımsız güruh" sistematik ve gözü dönmüş bir şekilde saldırılar düzenlemeye devam etmektedir.

Ülkemiz, bir yandan son yirmi yılda gerçekleştirdiği yoğun kalkınma hamleleri serüvenine devam ederken; bir yandan da maalesef dünyanın hiçbir ülkesinde görülmeyecek kadar düşük seviyede bir muhalefet anlayışının engellemeleriyle karşı karşıya kalmaktadır.