Gazetecilik mi? Tetikçilik mi? CHP medyasında seçilmiş lidere hakaret talimatı FETÖ’cülerden mi? Sedef Kabaş’a sert tepki: Seçenlere de hakaret ediyor

İstanbul 2 Nolu Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Tuba Arslan: İfade hürriyeti hangi ırktan hangi siyasi görüşten olursa olsun hepimize lazım olan bir haktır. İfade hürriyeti bir başkasına hakaret etme hakkını bize kesinlikle tanımaz. Dolayısıyla bütün hukuk düzenlerinde ifade hürriyeti korunurken kimsenin kimseye hakaret edebilme hakkı gibi bir şey düzenlenmemiştir. Hakaret ifade hürriyetinin çok dışında ve bütün hukuk sistemlerinde bir suç olarak düzenlenmiştir. Cumhurbaşkanı'na ya da herhangi bir kişiye hakareti konuşurken ifade hürriyetinin bize ne demek istediğini çok iyi anlamamız gerekiyor.