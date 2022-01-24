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Gazetecilik mi? Tetikçilik mi? CHP medyasında seçilmiş lidere hakaret talimatı FETÖ'cülerden mi? Sedef Kabaş'a sert tepki: Seçenlere de hakaret ediyor

Son dakika haberi... CHP'nin kanalında Başkan Erdoğan'a çirkin sözler sarfeden gazeteci Sedef Kabaş, Cumhurbaşkanlığı makamına ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret etmek suçundan tutuklandı. Peki kim bu Sedef Kabaş? Gazetecilik mi yapıyor yoksa tetikçilik mi? Muhalif medyanın küfür siyasetinin kaynağı FETÖ mü? İstanbul 2 Nolu Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Tuba Arslan, TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel ve Siyaset Bilimci Onur Erim, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

A Haber
Giriş Tarihi: 24.01.2022 12:49 Güncelleme Tarihi: 24.01.2022 13:13
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Gazetecilik mi? Tetikçilik mi? CHP medyasında seçilmiş lidere hakaret talimatı FETÖ’cülerden mi? Sedef Kabaş’a sert tepki: Seçenlere de hakaret ediyor

CHP'nin televizyonunda, Uğur Dündar'ın sunduğu 'demokrasi arenası' programına katılan Sedef Kabaş, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı, çirkin sözlerle hedef aldı.

Önce Radyo Televizyon Üst Kurulu harekete geçti, televizyon kanalı hakkında inceleme başlatıldı. Ardından milli iradeye hakaret eden Kabaş hakkında soruşturma başlatıldı. Kabaş tutuklandı.

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Gazetecilik mi? Tetikçilik mi? CHP medyasında seçilmiş lidere hakaret talimatı FETÖ’cülerden mi? Sedef Kabaş’a sert tepki: Seçenlere de hakaret ediyor

Kabaş'ın bu hakaretleri ilk değil. Gazetecilik sıfatı altında eleştiri yapmak yerine hakaretler savuran Kabaş'ın yakın geçmişteki konuşması hala hafızalarda. Kabaş, "kitleleri etkilemek için ortaya kocaman bir yalan atın ama çok büyük bir yalan olsun, ikinci kriter çok basit bir yalan olsun sonrasında basit ve çok büyük yalanı sürekli tekrar et ve ardından o yalanı gerçekmiş gibi kucakladığını otur seyret" ifadelerini kullanmıştı.

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Gazetecilik mi? Tetikçilik mi? CHP medyasında seçilmiş lidere hakaret talimatı FETÖ’cülerden mi? Sedef Kabaş’a sert tepki: Seçenlere de hakaret ediyor

İstanbul 2 Nolu Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Tuba Arslan, TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel ve Siyaset Bilimci Onur Erim, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

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Gazetecilik mi? Tetikçilik mi? CHP medyasında seçilmiş lidere hakaret talimatı FETÖ’cülerden mi? Sedef Kabaş’a sert tepki: Seçenlere de hakaret ediyor

İstanbul 2 Nolu Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Tuba Arslan: İfade hürriyeti hangi ırktan hangi siyasi görüşten olursa olsun hepimize lazım olan bir haktır. İfade hürriyeti bir başkasına hakaret etme hakkını bize kesinlikle tanımaz. Dolayısıyla bütün hukuk düzenlerinde ifade hürriyeti korunurken kimsenin kimseye hakaret edebilme hakkı gibi bir şey düzenlenmemiştir. Hakaret ifade hürriyetinin çok dışında ve bütün hukuk sistemlerinde bir suç olarak düzenlenmiştir. Cumhurbaşkanı'na ya da herhangi bir kişiye hakareti konuşurken ifade hürriyetinin bize ne demek istediğini çok iyi anlamamız gerekiyor.

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Gazetecilik mi? Tetikçilik mi? CHP medyasında seçilmiş lidere hakaret talimatı FETÖ’cülerden mi? Sedef Kabaş’a sert tepki: Seçenlere de hakaret ediyor

Bu noktada halkı kesinlikle yanıltmamak gerekir. Burada cumhurbaşkanının devleti başı olması bu nokta çok önemli. Zaten 299. maddede de genel suçlar olarak değil devletin varlığına karşı işlenen suçlar olarak düzenlenmiştir. Yani burada kesinlikle Cumhurbaşkanına hakaret doğrudan devletin varlığına hakaret olarak yani hepimize karşı yapılmış bir suçtur.