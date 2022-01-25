Sedef Kabaş kurnazlığı! Yorumları şikayet ederek para kazanıyor

Uzlaştırmacı avukat Ferah İçin Erdinç'i arayarak uzlaşma için 10 bin liranın üzerinde bir tutarda para istedi. Uzlaşma için hayvanlara mama alabileceğini ancak para vermeyeceğini söyleyen Erdinç'in bu teklifi avukat İçin tarafından kabul edilmedi.

İzmir'de yaşayan evli 3 çocuk babası Halit Erdinç (46) yaklaşık 2 ay önce sosyal medya sitesi Facebook'ta CHP yandaşı spiker Sedef Kabaş'ın Youtube programına konuk olan modacı Barbaros Şansal'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ölüm tehdidinde bulunduğu video ile karşılaştı.