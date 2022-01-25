Sedef Kabaş kurnazlığı! Yorumları şikayet ederek para kazanıyor
CHP fondaşı TELE 1'deki canlı yayında Başkan Erdoğan'a hakaret eden Sedef Kabaş, kendisine gelen eleştirileri şikayet ediyor. Kurnazlığa başvuran Kabaş'ın tepkiler üzerinden para kazandığı ortaya çıktı. Dava edilen Halit Erdinç yaptığı açıklamada, "Küfür etmeden bir yorum yaptım" dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı'na hakaret eden Sedef Kabaş'ın sosyal medya üzerinden kendisine kötü söz ve yorumlar üzerinden para kazandığı öğrenildi.
Sabah'ın haberine göre Kabaş'ın Youtube kanalında Cumhurbaşkanına ölüm tehdidinde bulunan Barbaros Şansal'ın videosunun altına "Ben de size Manukyan'ın çocukları desem doğru olur mu?" yorumunu yapan İzmirli Halit Erdinç'e (46) hakaretten soruşturma başlatıldı.
Uzlaştırmacı avukat Ferah İçin Erdinç'i arayarak uzlaşma için 10 bin liranın üzerinde bir tutarda para istedi. Uzlaşma için hayvanlara mama alabileceğini ancak para vermeyeceğini söyleyen Erdinç'in bu teklifi avukat İçin tarafından kabul edilmedi.
İzmir'de yaşayan evli 3 çocuk babası Halit Erdinç (46) yaklaşık 2 ay önce sosyal medya sitesi Facebook'ta CHP yandaşı spiker Sedef Kabaş'ın Youtube programına konuk olan modacı Barbaros Şansal'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ölüm tehdidinde bulunduğu video ile karşılaştı.
"Saddam'ın su kuyusundan, Kaddafi'nin de rögar kanalizasyon kuyusundan çıkarılarak recmedildiğini unuttu" diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı işaret eden Şansal'a ve Kabaş'a tepki gösteren Erdinç videonun altına, "Ben de size Manukyan'ın evlatları desem doğru olur mu?" diye yorumda bulundu.
Erdinç bir süre sonra evine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosu'ndan gelen tebligatla şok yaşadı. Tebligatta ismi geçen uzlaştırmacı avukat Ferah İçin'i arayan Erdinç, hayvansever olduğunu belirterek hayvanlar için mama alarak uzlaşabileceğini iletti. Ancak Erdinç'in bu teklifi avukat İçin tarafından kabul edilmedi.
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