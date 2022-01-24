24 Ocak 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Sedef Kabaş’ı tutuklayan Hakim Furkan Bilgehan Ertem'i linç etmek istediler! Gerçek ortaya çıktı

Sedef Kabaş’ı tutuklayan Hakim Furkan Bilgehan Ertem'i linç etmek istediler! Gerçek ortaya çıktı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 24.01.2022 Güncelleme Tarihi: 24.01.2022
ABONE OL
Sedef Kabaş’ı tutuklayan Hakim Furkan Bilgehan Ertem’i linç etmek istediler! Gerçek ortaya çıktı

Sosyal medyada, Başkan Erdoğan'a yönelik ağır hakaret eden Sedef Kabaş'ı tutuklayan hakimi bir fotoğraf ile linç etmek isteyen odakların planı bir kez daha çöktü. Paylaşılan fotoğrafta bozkurt işareti yapan iki kişiden birisinin Sulh Ceza Hakimi Furkan Bilgehan Ertem olduğu iddia edilmiş ve hakimin siyasi kimliğe sahip olduğu propagandası yapılmıştı. Söz konusu fotoğraftaki Bilgehan Ertem’in sağlık personeli olarak görev yaptığı ortaya çıkarken avukatın da Ankara Barosuna kayıtlı M.M.K., olduğu belirlendi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA