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Haberler Galeri Önce FETÖ şimdi CHP medyası! CHP’nin kanallarında seçilmiş lidere küfür talimatı FETÖ’den mi? Sedef Kabaş'a ve sahip çıkanlara sert sözler

Önce FETÖ şimdi CHP medyası! CHP’nin kanallarında seçilmiş lidere küfür talimatı FETÖ’den mi? Sedef Kabaş'a ve sahip çıkanlara sert sözler

Son dakika haberi... CHP'nin kanalında Başkan Erdoğan'a çirkin sözler sarfeden gazeteci Sedef Kabaş ile ilgili önce Radyo Televizyon Üst Kurulu, ardından da Cumhuriyet Savcılığı harekete geçti. Önceki gece gözaltına alınan Kabaş, Cumhurbaşkanlığı makamına ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret etmek suçundan tutuklandı. Kim bu Sedef Kabaş? Muhalif medyanın küfür siyasetinin kaynağı FETÖ mü? Siyasetçi Yazar Mehmet Metiner ve Gazeteci Hakkı Öcal konuyla ilgili A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundular. Metiner, Sedef Kabaş'ı ve ona destek çıkanları sert sözlerle eleştirdi.

A Haber
Giriş Tarihi: 23.01.2022 13:21 Güncelleme Tarihi: 23.01.2022 13:22
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Önce FETÖ şimdi CHP medyası! CHP’nin kanallarında seçilmiş lidere küfür talimatı FETÖ’den mi? Sedef Kabaş’a ve sahip çıkanlara sert sözler

CHP'nin televizyonunda, Uğur Dündar'ın sunduğu 'demokrasi arenası' programına katılan Sedef Kabaş, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı, çirkin sözlerle hedef aldı.

Önce Radyo Televizyon Üst Kurulu harekete geçti, televizyon kanalı hakkında inceleme başlatıldı. Ardından milli iradeye hakaret eden Kabaş hakkında soruşturma başlatıldı. Kabaş tutuklandı.

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Önce FETÖ şimdi CHP medyası! CHP’nin kanallarında seçilmiş lidere küfür talimatı FETÖ’den mi? Sedef Kabaş’a ve sahip çıkanlara sert sözler

Kabaş'ın bu hakaretleri ilk değil. Gazetecilik sıfatı altında eleştiri yapmak yerine hakaretler savuran Kabaş'ın yakın geçmişteki konuşması hala hafızalarda. Kabaş, "kitleleri etkilemek için ortaya kocaman bir yalan atın ama çok büyük bir yalan olsun, ikinci kriter çok basit bir yalan olsun sonrasında basit ve çok büyük yalanı sürekli tekrar et ve ardından o yalanı gerçekmiş gibi kucakladığını otur seyret" ifadelerini kullanmıştı.

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Önce FETÖ şimdi CHP medyası! CHP’nin kanallarında seçilmiş lidere küfür talimatı FETÖ’den mi? Sedef Kabaş’a ve sahip çıkanlara sert sözler

CHP'nin kanallarında seçilmiş lidere küfür talimatı FETÖ'cülerden mi? Siyasetçi Yazar Mehmet Metiner ve Gazeteci Hakkı Öcal konuyla ilgili A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundular. Metiner, Sedef Kabaş'ı ve ona destek çıkanları sert sözlerle eleştirdi.

İşte o açıklamalardan satır başları;

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Önce FETÖ şimdi CHP medyası! CHP’nin kanallarında seçilmiş lidere küfür talimatı FETÖ’den mi? Sedef Kabaş’a ve sahip çıkanlara sert sözler

"GİRDİĞİ YERİ AHIRA DÖNÜŞTÜRÜR"

Siyasetçi Yazar Mehmet Metiner: Bir ahlaksızlığın ve pespayeliğin gazetecilik kılıfı altında savunulmasını utançla karşılıyorum. Sedef Kabaş denilen kişi Çerkes atasözünde belirtildiği üzere büyükbaş olamaz. Diyelim ki küçükbaş bir hayvan olsun. Gerçekten de gazetecilik kılığına girmiş olsun o girdiği her yeri zaten ahıra dönüştürür.

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Önce FETÖ şimdi CHP medyası! CHP’nin kanallarında seçilmiş lidere küfür talimatı FETÖ’den mi? Sedef Kabaş’a ve sahip çıkanlara sert sözler

KENDİNİ VE TOPLUMU ZEHİRLEYEN...

Çünkü yalan üzerinden nemalanan zihniyetle hareket eden Erdoğan düşmanlığı ile de kendini ve toplumu zehirleyen bir müfsid yaratık eskilerin tabiriyle. Çerkes atasözünü Sedef Kabaş için söylemem bile onun için bir onur olur.