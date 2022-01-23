Önce FETÖ şimdi CHP medyası! CHP’nin kanallarında seçilmiş lidere küfür talimatı FETÖ’den mi? Sedef Kabaş’a ve sahip çıkanlara sert sözler

Kabaş'ın bu hakaretleri ilk değil. Gazetecilik sıfatı altında eleştiri yapmak yerine hakaretler savuran Kabaş'ın yakın geçmişteki konuşması hala hafızalarda. Kabaş, "kitleleri etkilemek için ortaya kocaman bir yalan atın ama çok büyük bir yalan olsun, ikinci kriter çok basit bir yalan olsun sonrasında basit ve çok büyük yalanı sürekli tekrar et ve ardından o yalanı gerçekmiş gibi kucakladığını otur seyret" ifadelerini kullanmıştı.