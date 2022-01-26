26 Ocak 2022, Çarşamba
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Son dakika: Ankara'da kaçakçılık operasyonu: 28 şüpheli yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.01.2022
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Son dakika: Ankara’da kaçakçılık operasyonu: 28 şüpheli yakalandı

Son dakika haberine göre Ankara Emniyet Müdürlüğü, sigara, tütün ve alkollü içki kaçakçılığının önlenmesine yönelik operasyonlarda 28 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

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