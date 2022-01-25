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İstanbul karda esir olurken CHP'den akıllara ziyan paylaşım! İBB'nin yetersizliğini görüp İmamoğlu'na teşekkür etti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.01.2022 Güncelleme Tarihi: 25.01.2022
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İstanbul karda esir olurken CHP’den akıllara ziyan paylaşım! İBB’nin yetersizliğini görüp İmamoğlu’na teşekkür etti

İstanbul, 2 gündür yoğun kar yağışının etkisi altında. Meteorolojinin uyarılarına rağmen yetersiz tedbirleriyle megakentte kaosa neden olan İBB'ye tepkiler çığ gibi büyüdü. Binlerce araç ve vatandaşın sokakta mahsur kaldığı anlarda Ekrem İmamoğlu'nun balıkçıda çekilen keyifli anları halkı çileden çıkardı. Teyakkuzda gereken İBB ve İmamoğlu'nun yetersizliği CHP'de de büyük bir takdirle karşılandı. CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı İbrahim Can Kıran, kaosu yaşayan İstanbul'un o halini görüp Ekrem İmamoğlu'na teşekkür etti. Kıran sosyal medya paylaşımında "İstanbul'da yollar açık kar eğlenceye dönüştü" ifadelerini kullandı. Akıllara durgunluk veren mesaj sonrası sosyal medya karıştı. Peş peşe gelen tepkiler üzerine Kıran paylaşımını silmek zorunda kaldı.

Ekrem İmamoğlu yönetimindeki CHP'li İBB, İstanbulluları 10 cm kara mahkum etti. Şehrin genelinde yaşanan hizmet eksikliğinden dolayı oluşan kaos havası nedeniyle hala evine ulaşamayan ve soğukta kalan vatandaşlar var.

VATANDAŞ DONARKEN İMAMOĞLU BALIKÇIDA
İstanbullu karla boğuşurken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu bir balıkçıda görüntülendi. İmamoğlu'nun balıkçıda çekilen fotoğrafları, sosyal medyada tepki çekti.

CHP'Lİ İSİM VATANDAŞLA DALGA GEÇİYOR
Ulaşım ağının çökmesi metro ve metrobüslerinin balık istifine dönmesinin ardından insanlar yardım beklerken CHP'li isimler halkla dalga geçmeye başladı.

CHP İstanbul 37. Dönem İl Başkan Yardımcısı İbrahim Can Kıran ise adeta vatandaşın aklıyla alay ederek "Kar yağışı çileye değil eğlenceye dönüştü" paylaşımında bulunarak İmamoğlu'na teşekkür etti.

KAPALI CADDE VEYA BULVAR KALMADIĞI YALANI
İstanbullu vatandaşlar yollar açılmadığı için araçlarını bırakıp evlerine yürüyerek gitmeye çalışırlarken CHP'li belediyelerin PR'ını yapan sayfalar ise yalan içeriklerle halkı kandırmaya başladılar. Bu kapsamda bir hesaptan "İstanbul'da şehir içinde kapalı cadde veya bulvar bulunmadığı, otoyol ve karayollarındaki çalışmaların kurumlar arası koordinasyonla devam ettiği öğrenildi." paylaşımı yapıldı.

VATANDAŞLAR PAYLAŞIMA TEPKİ GÖSTERDİ
Kıran'ın alay edercesine yaptığı paylaşıma vatandaşlar da tepki gösterdi.

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