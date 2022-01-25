İstanbul karda esir olurken CHP’den akıllara ziyan paylaşım! İBB’nin yetersizliğini görüp İmamoğlu’na teşekkür etti

KAPALI CADDE VEYA BULVAR KALMADIĞI YALANI

İstanbullu vatandaşlar yollar açılmadığı için araçlarını bırakıp evlerine yürüyerek gitmeye çalışırlarken CHP'li belediyelerin PR'ını yapan sayfalar ise yalan içeriklerle halkı kandırmaya başladılar. Bu kapsamda bir hesaptan "İstanbul'da şehir içinde kapalı cadde veya bulvar bulunmadığı, otoyol ve karayollarındaki çalışmaların kurumlar arası koordinasyonla devam ettiği öğrenildi." paylaşımı yapıldı.