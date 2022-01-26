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Son dakika: Dışişleri Bakanlığı: Irak'taki terör saldırısını kınıyoruz

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.01.2022
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Son dakika: Dışişleri Bakanlığı: Irak’taki terör saldırısını kınıyoruz

Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanlığı'nca, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Muhammed Halbusi'nin konutuna düzenlenen terör saldırısı kınandı. Açıklamada, "Türkiye, Irak’ın terörle mücadelesini güçlü şekilde desteklemeye devam edecektir." ifadeleri kullanıldı.

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