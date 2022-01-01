Kimlik bilgilerimiz PKK’lıya emanet! İBB-PKK birlikteliğine isyan etti

"AKIL ALIR GİBİ DEĞİL"

Ekrem İmamoğlu'nun belediye başkanı olarak göreve başlamasının ardından Muhtarlıklar Müdürlüğü'nden gelerek kendisinin, eşinin ve çocuğunun kimlik bilgileri, tuttuğu takımlar, çocukların okulları ve evlilik yıldönümlerine kadar bütün bilgilerin alındığını hatırlatan Karakülah, "PKK üyeliğinden gözaltına alınan ve soruşturması halen devam eden kadının Özel Kalem'de görevde tutulması akıl alır gibi değil."