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Kimlik bilgilerimiz PKK'lıya emanet! İBB-PKK birlikteliğine isyan etti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 01.01.2022
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Kimlik bilgilerimiz PKK’lıya emanet! İBB-PKK birlikteliğine isyan etti

Son dakika haberine göre: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki CHP skandalları bitmek bilmiyor. CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun göz yumduğu PKK militanlarının işe alınmasında yeni detaylar ortaya çıktı. Terör şüphelisi Sevtap Ayman’ın İBB Muhtarlıklar Müdürlüğü’nde işe başlatılmasına tepki yağdı. Muhtar Cavide Karakülah tepkisini İBB’ye yazdığı dilekçe ile gösterdi. Karakülah, "Adımıza sahte kimlik mi çıkartılıyor yoksa başka bir şey mi yapılıyor bilmiyoruz. Başıma bir şey gelirse bunun sorumlusu Ekrem İmamoğlu" dedi.

SABAH'ın kamuoyuna duyurduğu İBB'de işe alınan PKK bağlantılı Sevtap Ayman'ın PKK/KCK terör örgütü üyeliğinden gözaltına alınıp adli kontrol şartıyla serbest kalmasının ardından İBB Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı Muhtarlıklar Müdürü Ali Öztürk'ün Özel Kalemi'nde sekreter olarak göreve devam etmesi muhtarları ayağa kaldırdı.

Sevtap Ayman

Esenyurt ilçesi Koza Mahallesi Muhtarı Cavide Karakülah, müdürlüğe giderek belediyenin kendisinden aldığı tüm ailevi bilgilerinin silinmesini isteyen dilekçe verdi. "Bu kadın halen nasıl görevde duruyor?" sorusunu soran Cavide Karakülah, Ali Öztürk ile yaptığı görüşme sonrasında SABAH'a konuştu.

"AKIL ALIR GİBİ DEĞİL"

Ekrem İmamoğlu'nun belediye başkanı olarak göreve başlamasının ardından Muhtarlıklar Müdürlüğü'nden gelerek kendisinin, eşinin ve çocuğunun kimlik bilgileri, tuttuğu takımlar, çocukların okulları ve evlilik yıldönümlerine kadar bütün bilgilerin alındığını hatırlatan Karakülah, "PKK üyeliğinden gözaltına alınan ve soruşturması halen devam eden kadının Özel Kalem'de görevde tutulması akıl alır gibi değil."

Muhtar Cavide Karakülah

"Bu kadın bilgilerimizi PKK'ya mı gönderdi? Bütün İstanbulluların bilgileri tehdit altında. Adımıza sahte kimlik mi çıkartılıyor yoksa başka bir şey mi yapılıyor bilmiyoruz. Başıma bir şey gelirse bunun sorumlusu Ekrem İmamoğlu" dedi.

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