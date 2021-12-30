Son dakika | DİAYDER iddianamesi kabul edildi
PKK terör örgütünce kurulan sözde Din Alimleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (DİAYDER) üyeleri hakkında savcılığın hazırladığı iddianame, mahkeme tarafından kabul edildi. 9'u tutuklu 23 sanık, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanacak.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen PKK bağlantılı DİAYDER'e yönelik soruşturmada 23 dernek üyesi hakkında iddianamede hazırlanmıştı.
İddianame ile ilgili incelemesini tamamlayan İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi Heyeti, kabul kararı verdi. İddianamenin kabul edilmesiyle birlikte dava açılmış oldu.
PKK'NIN SÖZDE HOCALARI
İddianamede Kürt vatandaşların dini inanç ve duygularını sömürüp, terör örgütüne sempati duymalarını sağlamak olduğu belirtiliyor. Sözde din adamı görünümlü örgüt üyelerince vaazlar verildiği vurgulanan iddianamede, bazı vaazlara Kandil'den gelen örgüt yöneticilerinin de katıldığı belirtildi. İddianamede derneğin, "Diyanet (Devlet) camilerine gitmeyin" çağrısıyla bildiri yayınlandığı da aktarılıyor.
İBB'YE GASSAL OLARAK İŞE ALINDIKLARI ORTAYA ÇIKMIŞTI
Dernek üyesi bazı sözde din adamlarının, dernek referansıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne gassal olarak girdikleri de ortaya çıkmıştı. 335 sayfalık iddianamede, İBB'ye sokulan dernek üyelerinin maaşlarının bir kısmını dernek üzerinden terör örgütüne aktardığı ifade ediliyor. Şüphelilerin, İBB'nin yardım amaçlı verdiği alışveriş kartlarını da terörist ailelerine dağıttığı dile getiriliyor.
İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, incelemesini tamamlayarak iddianameyi kabul etti. Şüpheliler 18 Şubat'ta hakim karşısına çıkacak.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- En düşük maaş 5 bin TL’yi geçecek! Memurların yüzü zamla gülecek! İkramiye, aile yardımı, ek zamla yeni maaşlar…
- 1 Ocak İstanbul’da otobüs, metro, metrobüs bedava mı? 1 Ocak Cumartesi İstanbul’da ulaşım ücretsiz mi?
- Yasak aşk iddiası! Deha kimdir? Deha Bilimlier kimdir, kaç yaşında, eşi kimdir?
- İlkokul, ortaokul, lise okullar kapatılacak mı? MEB son dakika 2022’de yüz yüze eğitime ara verilecek mi?
- Yılbaşında metro, metrobüs, otobüs kaça kadar açık? İstanbul’da yılbaşında 24 saat ulaşım var mı?
- Dolar neden yükseliyor? 1 dolar kaç TL oldu? 30 Aralık Dolar kuru canlı takip ekranı!
- Antalya yarın okullar tatil mi? 30 Aralık Antalya okullar tatil mi? Antalya Valiliği tatil açıklaması!
- Emeklilik hesabında 1261 gün çok kritik! SSK Bağ-Kur’lular maaşlarını böyle yükseltiyor! Hangi kuruma daha çok ödenmişse…
- 2160 günden erken emekli olabilirsiniz! Çalışan annelere erken emekli olma avantajı! Çocuk başına 720 gün...
- Emeklilere promosyon ne zaman verilecek? 2022 emekli promosyonu ödemeleri ne kadar, kaç TL?
- Survivor 2022 ne zaman başlayacak? 2022 Survivor All-Star Ünlüler Gönüllüler yarışmacıları kimler? İşte kadro...
- Bu hafta sonu sınav var mı? AÖF final sınavı ne zaman yapılacak? 2021-2022 açıköğretim üniversite sınavı online mı?