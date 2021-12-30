İBB siyasi teröristlerin diyetini ödedi! CHP lideri TÜGVA’ya saldırarak İmamoğlu’nun teröre açtığı kapıları unutturmak istiyor

"HAYDİ BAKALIM GÖRELİM SİZİ"

Eminoğlu sosyal medya hesabı üzerinden cevap verdiği mesajında "Kasıtlı üretilen sahte belgelerle, etki ajanlarının yalan iddialarıyla Türkiye Gençlik Vakfı'na saldırmak, gençleri hedefe koymak yerine İBB'ye "liyakatlarından(!) dolayı" işe alınıp kadro verilen ÖRGÜTCÜLERİN hesabını belediye başkanınıza sorun. Haydi bakalım görelim sizi.

"ÖRGÜTÇÜLER GÜNDEMİNİ UNUTTURMAKTIR"

Bu siyasi parti Genel Başkanı'nın Türkiye Gençlik Vakfı'na yalan iddialarla saldırmasının asıl nedeni İBB'ye işe alınıp kadro verilen ÖRGÜTÇÜLER gündemini unutturmaktır ama hakikatin kazanmak gibi güzel bir özelliği vardır." ifadelerini kullandı.

BAŞKAN ERDOĞAN: ONLAR SİYASİ TERÖRİST

Geçtiğimiz günlerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ATV ve A Haber ortak yayınında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Başkan Erdoğan, gündeme ilişkin yaptığı açıklamalarda, "HDP'yi söylemeye zaten gerek yok, onlar siyasi terörist." dedi.

İşte Başkan Erdoğan'ın o açıklamaları:

Siyasi ahlaktan uzak bir yapı. Temsilcileri de ortada. Bay Kemal, Meral hanım ve onun yanındakiler. HDP'yi söylemeye gerek yok, onlar siyasi terörist. Bu millet bunları daha fazla kaldıramaz. İnşallah 2023 seçimlerinde gereken dersi vermek suretiyle geldikleri yere göndereceklerdir. Milletin kendilerine teveccüh göstermediklerini görünce sinirleri bozuluyor, öfkeden çıldırıyorlar. Bunlar siyasette etik, ahlak, seviye bırakmadılar. Bir genel başkana bu el hareketi yakışır mı? Orası milletin meclisi kutlu bir çatı, edebini takınmak zorundasın. Bay Kemal'in ruh halini sağlıklı bulmuyorum. Şirazesini dengesini kaybetti. Sözlerine baktık, şehit yakınına küfreden milletvekilini ne yapacağız? O da senin ortağın. Bu saygısızlıkların görmezden gelinecek durumu yok. Şehit yakınına küfreden hadsizin de takipçisi olacağız, en ağır bedeli de ödeteceğiz. Bu hareketi yapanın Gazi mecliste yeri olamaz. Bunların milletin hayrına bir işi olamaz. 2023 inşallah ülkemiz için çok çok hayırlı olacak inşallah. En azından bunlardan kurtulacak. Kocaeli'ndeki davaları devam ediyor. Devletin arazilerine çökmeleri. Yaptıkları korsancılık. Bunlar yenilir yutulur şeyler değil, millet bunun hesabını soracak.