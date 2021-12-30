İBB siyasi teröristlerin diyetini ödedi! CHP lideri TÜGVA'ya saldırarak İmamoğlu'nun teröre açtığı kapıları unutturmak istiyor
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve yönetiminin asılsız iddiaları sahte belgelerle süsleyip kamuoyunun gözünde küçük düşürmeye çalıştığı TÜGVA, halk nezdinde kendini aklayarak çıktı. Türkiye'nin yarınlarına hizmet edecek genç nesil ile yakından alakadar olan TÜGVA bu kez de CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun hedef tahtasında. İBB'de yuvalanan terörle bağlantılı kişilerin deşifre olması nedeniyle skandal gündemi değiştirmeye çalışan Kılıçdaroğlu, TÜGVA'ya saldırdı.
Türkiye günlerdir İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde organize bir şekilde yuvalanan terörle bağlantılı kişileri konuşuyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun rakam vererek duyurduğu İBB'deki skandal durum için adalet harekete geçti. PKK'nın sözde dini derneği DİAYDER'in hocalarını İBB'ye gassal olarak işe alan Ekrem İmamoğlu, Millet İttifakı'nın diyetini ödedi.
BASINDA ÇIKAN HABERLER İMAMOĞLU VE İBB'Yİ İYİCE KÖŞEYE SIKIŞTIRDI!
Basında İBB'yi mesken haline getiren terörle iltisaklı kişilerin haber olması, başta CHP'ye oy veren vatandaşlar olmak üzere toplumun büyük bir kesiminde sert tepki aldı. FETÖ,PKK, DHKP-C,MLKP gibi terör örgütleriyle yakından ilişkisi olduğu açıkça ortada olan kişilerin İBB'de rahat koltuklarda oturması, İmamoğlu'nun liyakat ölçüsüne hiç de bağlı olmadığını gözler önüne serdi. Teröre ve terörle yan yana duran kişileri işe alıp, vatandaşların vergiyle bu kişilerin maaşlarını ödeyen İBB yönetimi, Türkiye'nin asıl gündemi haline geldi. Çıkmazda kalan İmamoğlu ve İBB'yi kurtarmak için CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu kendince devreye girmeye çalıştı.
KILIÇDAROĞLU TÜGVA'YA SALDIRARAK İBB'NİN SKANDAL TERÖR GERÇEKLERİNİ ÖRTMEYE ÇALIŞTI
Her zamanki gibi yalan ve iftiralarına bir yenisini eklemekten geri durmayan Kılıçdaroğlu, İBB'yi kurtarmak için TÜGVA'ya saldırdı. Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı bir mesajında İBB'nin kumpaslarına rağmen, süreci alnının akıyla atlatan TÜGVA için "Ayrıca buradan seslenmek istiyorum zalimlere. Sizleri bağışlamak haksızlık yapılanlara cefadır. Tügva'cıları yerleştirmek için, Türkiye'nin en parlak zihinlerini ekmeksiz bıraktınız. O zincirler sizi koruyamayacak, az kaldı. Hangi kurum çürüdüyse tanışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı. Teröre kapı aralayan, teröristle omuz omuza gelmekten hiç çekinmeyen İBB'yi kurtarmak için skandal sözler sarfeden Kılıçdaroğlu'na yanıt TÜGVA Başkanı Enes Eminoğlu'ndan geldi.
TÜGVA Başkanı Enes Eminoğlu Kılıçdaroğlu'nun vakıfları hakkında yaptığı saldırıya sert yanıt verirken, CHP liderinin yeniden hedef haline getirmek için attığı iftiraların asıl amacını da işte bu sözlerle gözler önüne serdi.
"HAYDİ BAKALIM GÖRELİM SİZİ"
Eminoğlu sosyal medya hesabı üzerinden cevap verdiği mesajında "Kasıtlı üretilen sahte belgelerle, etki ajanlarının yalan iddialarıyla Türkiye Gençlik Vakfı'na saldırmak, gençleri hedefe koymak yerine İBB'ye "liyakatlarından(!) dolayı" işe alınıp kadro verilen ÖRGÜTCÜLERİN hesabını belediye başkanınıza sorun. Haydi bakalım görelim sizi.
"ÖRGÜTÇÜLER GÜNDEMİNİ UNUTTURMAKTIR"
Bu siyasi parti Genel Başkanı'nın Türkiye Gençlik Vakfı'na yalan iddialarla saldırmasının asıl nedeni İBB'ye işe alınıp kadro verilen ÖRGÜTÇÜLER gündemini unutturmaktır ama hakikatin kazanmak gibi güzel bir özelliği vardır." ifadelerini kullandı.
BAŞKAN ERDOĞAN: ONLAR SİYASİ TERÖRİST
Geçtiğimiz günlerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ATV ve A Haber ortak yayınında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Başkan Erdoğan, gündeme ilişkin yaptığı açıklamalarda, "HDP'yi söylemeye zaten gerek yok, onlar siyasi terörist." dedi.
İşte Başkan Erdoğan'ın o açıklamaları:
Siyasi ahlaktan uzak bir yapı. Temsilcileri de ortada. Bay Kemal, Meral hanım ve onun yanındakiler. HDP'yi söylemeye gerek yok, onlar siyasi terörist. Bu millet bunları daha fazla kaldıramaz. İnşallah 2023 seçimlerinde gereken dersi vermek suretiyle geldikleri yere göndereceklerdir. Milletin kendilerine teveccüh göstermediklerini görünce sinirleri bozuluyor, öfkeden çıldırıyorlar. Bunlar siyasette etik, ahlak, seviye bırakmadılar. Bir genel başkana bu el hareketi yakışır mı? Orası milletin meclisi kutlu bir çatı, edebini takınmak zorundasın. Bay Kemal'in ruh halini sağlıklı bulmuyorum. Şirazesini dengesini kaybetti. Sözlerine baktık, şehit yakınına küfreden milletvekilini ne yapacağız? O da senin ortağın. Bu saygısızlıkların görmezden gelinecek durumu yok. Şehit yakınına küfreden hadsizin de takipçisi olacağız, en ağır bedeli de ödeteceğiz. Bu hareketi yapanın Gazi mecliste yeri olamaz. Bunların milletin hayrına bir işi olamaz. 2023 inşallah ülkemiz için çok çok hayırlı olacak inşallah. En azından bunlardan kurtulacak. Kocaeli'ndeki davaları devam ediyor. Devletin arazilerine çökmeleri. Yaptıkları korsancılık. Bunlar yenilir yutulur şeyler değil, millet bunun hesabını soracak.
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