İBB’nin işe aldığı PKK’lı sözde imam mescide terör bulaştırdı!

Ulaşılan o an ait fotoğraflarda Mehmet Emin Aslan'ın mescit minberinde kürtçe olarak "Zulüm ve Adalet" konularını içeren hutbe verdi. Hutbe içerisinde ise Kurmançi lehçesinin içinde bulunmayan ve yöre halkı tarafından kullanılmayan kelimeleri seçti. Aslan'ın kullandığı "Civak, Rugeş, Rumet, Parastın, Armanç, Abari, Amade, Dirok" gibi kelimelerin sonradan PKK/KCK terör örgütü tarafından kullanılıp benimsenen kelimeler olduğu, bu kelimeleri kullanırken de Türkçe anlamını anlatarak mescitte bulunan kişilere öğrettiği tespit edildi.

GASSALLAR SÖZDE DİYANET İŞLERİ BAŞKANIYLA TOPLANTIDA

Soruşturma kapsamında elde edilen bilgilere göre, DİAYDER Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Baran, dernek başkan yardımcısı olan gassal Mehmet Emin Aslan, Dernek saymanı Rıza Oğur ile buluşarak DİAYDER yönetim kurulu üyesi olan İBB iştirakindeki gassallardan Fahrettin Ülgün'ün evinde toplantı yaptı. Bu toplantı da takip edilerek dosya içerisine girdi.