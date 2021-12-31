SON DAKİKA! Emniyet, DİAYDER’in şemasını çıkardı! İşte PKK’nın din yapılanması | CHP’li İBB PKK’lılara market kartı bile dağıtmış

PKK terör örgütünce kurulan Din Alimleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (DİAYDER) üyesi 23 kişi hakkında dava açılmıştı. Soruşturma dosyasına göre, 1978 yılında Marksist, Leninist ve Maoist bir ideolojiye sahip olarak kurulan PKK, büyük ölçüde dindar ve muhafazakâr toplum yapısına sahip olan Türkiye'de etkinliğini artırmak için bir süre sonra İslamiyet'e yönelik görüşlerini yumuşatmaya başladı.