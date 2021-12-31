SON DAKİKA! Emniyet, DİAYDER'in şemasını çıkardı! İşte PKK'nın din yapılanması | CHP'li İBB PKK'lılara market kartı bile dağıtmış
Son dakika haberine göre: PKK terör örgütünün din yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında Emniyet'in hazırladığı fezleke ortaya çıktı. İlk kez gün yüzüne çıkan fezlekede, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın talimatıyla kurulan Din Alimleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ne (DİAYDER) ilişkin yüzlerce delile yer verildi. Fezlekede CHP'li İBB'nin PKK'lılara market kartı dağıtta da yer aldı. İşte Emniyet'tin DİAYDER şeması.
PKK terör örgütünce kurulan Din Alimleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (DİAYDER) üyesi 23 kişi hakkında dava açılmıştı. Soruşturma dosyasına göre, 1978 yılında Marksist, Leninist ve Maoist bir ideolojiye sahip olarak kurulan PKK, büyük ölçüde dindar ve muhafazakâr toplum yapısına sahip olan Türkiye'de etkinliğini artırmak için bir süre sonra İslamiyet'e yönelik görüşlerini yumuşatmaya başladı.
2007 yılındaki KCK yapılanmayla örgüt din açılımı da yaptı. KCK sözleşmesinde karar verilen Din limleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (DİAYDER), 2008 yılında elebaşı Abdullah Öcalan'ın talimatıyla kuruldu. Dernek, başta İstanbul olmak üzere büyük şehirlerde taban bulduğu bölgelerde dini kullanarak terör örgütünün propagandasını yaptı.
DİN ÖRGÜTLETMESİNİN ŞEMASI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada örgüt yapılanması tamamen deşifre edildi. Savcılığın talimatıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesinin hazırladığı fezlekede, sivil toplum kuruluşu görünümlü PKK derneğinin yapısı şemalarla anlatıldı.
SABAH'ın ulaştığı fezlekede, DİAYDER'in merkezi örgütlenmesi, yönetim ve denetim kurulları, din âlimi görünümlü şüphelilerin bu dernekteki görevleri ve konumları tek tek gösteriliyor. Her bir şüpheli hakkındaki iddia ve deliller ayrı ayrı sıralanıyor.
MERKEZİ ÖRGÜTLENMEDEKİLER
Emniyetin hazırladığı şemalarda, DİAYDER'in merkezi örgütlenmesinde yer alıp örgütsel faaliyetlerde bulunduğu değerlendirilen dernek üyeleri ve iltisaklı şüpheliler şöyle:
Fahrettin Ülgün, Mehmet Şimşek, M. Emin Aslan, Ekrem Baran, Sefa Mehmetoğlu, Rıza Oğur, Enver Karabey, Ali Demir, Aydın Ayhan, Nezir Erdemci, Hasan Karahan, Fevzi Barış, A. Fuat Hatip, Nasri Tonguç, A. Hadi Öztekin, Mehmet Nas, Mehmet İnan, Mehmet Işık, İbrahim Şek, Halil Bulut.
5'İ İBB'DE İŞE ALINDI
Şemalarda 7 kişinin de Rıza Oğur ve Halil Bulut'a bağlı hareket ettiği belirtiliyor. Legal görünümlü derneğin başkanı Ekrem Baran'ın altında 7 kişilik yönetim kurulu, önceki dernek başkanı Mehmet Şimşek'e de 5 kişilik sözde denetim kurulunun bağlı olduğu kaydediliyor.
Şüphelilerden Fahrettin Ülgün, Mehmet Emin Aslan, Aydın Ayhan, Mehmet İnan ve Mehmet Işık'ın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) gassal olarak işe alındığı vurgulanıyor.
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