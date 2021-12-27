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İçişleri'nden İBB’ye terör teftişi! PKK/KCK ile bağlantılı hapse giren işe alınmış

A Haber
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Giriş: 27.12.2021 15:19
İçişleri Bakanlığı, CHP’li Ekrem istanbul büyükşehir belediyesi'nde işbaşı yaptırılan bazı çalışanların, terör örgütleriyle iltisaklı olduğu gerekçesiyle özel teftiş başlattı. Gelişmeleri  A Haber muhabiri Mehmet Karataş'ın konuğu olan AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Ejder Batur değerlendirdi.
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