İçişleri'nden İBB’ye terör teftişi! PKK/KCK ile bağlantılı hapse giren işe alınmış

İçişleri Bakanlığı, CHP’li Ekrem istanbul büyükşehir belediyesi'nde işbaşı yaptırılan bazı çalışanların, terör örgütleriyle iltisaklı olduğu gerekçesiyle özel teftiş başlattı. Gelişmeleri A Haber muhabiri Mehmet Karataş'ın konuğu olan AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Ejder Batur değerlendirdi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN