Son dakika: MHP Lideri Bahçeli’den yeni yıl mesajı: Geleceğin süper gücü Türkiye’dir

"DEVLETİN HÜKMÜ ŞAHSİYETİ, MİLLETİN VARLIĞI VE GÜVENLİĞİ HER TÜRLÜ MÜLAHAZANIN ÜSTÜNDEDİR"

Devletin birliğinin ve bütünlüğünün her şeyden önce geldiğini belirten Bahçeli, "Gündemdeki sıcaklığını muhafaza eden İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı'yla ilgili vahim süreci bir yanda Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edilen FETÖ'cülerle ilişkilendirip dönemin Genelkurmay Başkanı hakkında spekülasyona heveslenmek, diğer yanda da İçişleri Bakanı'nı hedef almak namuslu bir davranış sayılamayacaktır. Suç nerede işlenmişse oraya müdahalede bulunmak, suçlu her nerede ise yakasından tutarak hukuk sınırları içinde mücadele etmek milli bekamızın, milli onurumuzun şaşmaz bir gerçeği, şüphesiz bir gereğidir. Seçilmiş olmak demek kanun kaçaklarını, terörseverleri, terörist emelleri korumak ve taltif etmek anlamına gelmeyecektir. Devletin hükmü şahsiyeti, milletin varlığı ve güvenliği her türlü mülahazanın üstündedir. Sandıkla adaleti karşı karşıya getirmek menfur bir cinayettir. Hukukun karşısında herkes eşittir. Hiç kimse ayrıcalıklı ve imtiyazlı değildir.

Bu kapsamda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde işe alınan terör örgütleriyle irtibat ve iltisaklı vandallara kucak açan, onay veren, referans olan, göz yuman, çanak tutan, işbirliği yapan kim varsa en alttan en üst makama kadar müteselsilen sorumluluk altındadır. Konuyu millet iradesine dayandırmak, kime yarayıp yaramadığını tartışmaya açmak, lafı ortaya atıp isteyenin istediği payı almasını küstahça ifade etmek sakat bir mantık, savruk bir manevradır. Adaletin işleyiş, işlerlik ve ilerleyişini sulandırmak en başta terörizme uzatılmış zeytin dalıdır ki, buna yeltenenlerin midelerinde öğütemedikleri erik kurusu olduğu meydandadır. Türkiye Cumhuriyeti'ne düşmanlık yapanların, hıyanetin faili olanların devletin imkanlarından istifadeye kalkmaları, yetimin, garibin, mazlum insanlarımızın haklarını gasp etmeleri zillet bir siyasetin eseridir" dedi.