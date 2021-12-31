Son dakika: MHP Lideri Bahçeli’den yeni yıl mesajı: Geleceğin süper gücü Türkiye’dir

Çünkü 2023 hedefleri iç ve dış çıkar gruplarını, melanete ve meskenete düşmüş siyasi anlayışları bir yanda tedirgin ederken diğer yanda da korkuya sevk etmektedir. Ancak korkunun sonu, korkaklığın sonucu yoktur. Türk milletinin kutlu yolculuğunu engellemeye, ülkemizin önünü kesmeye, yayından çıkan oku kırmaya hiç kimsenin, hiçbir oluşumun nefesi yetişmeyecektir. Kara kampanya icatçıları, karanlık kurgu muhipleri, kavga ve karışıklık müellifleri 2021'de nasıl kaybetmişlerse, 2022'de de aynı akıbete maruz ve mahkûm kalacaklardır.

Cumhur İttifakı'nın muazzez varlığı, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin muhkem ve muteber vasfı Türkiye'nin milli ve stratejik gücü olmaya 2022'de de devam edecek, bunu hazmedemeyenler ise bir kez daha hüsrana uğrayacaktır. 2021 yılının 13 Şubatı'nda Gara'da enselerinden vurulmak suretiyle şehit edilen vatan evlatlarının katilleri ve siyasi destekçileri aradıkları, arzuladıkları yıkım ortamına asla ulaşamayacaklardır. Çok şükür 2021'de teröre kesif bir darbe vurulmuştur.