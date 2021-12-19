CHP’li belediyeler Kadıköy ve Bakırköy’ü çamura buladı! Yaşanmaz bir şehir

Mahalle sakini Fatih Yıldız, belediyenin çalışma yaptıktan sonra yolu hendek gibi bırakıp gittiğini söyledi. Sokaktaki rögar kapağının bile yerine yerleştirilmediğini anlatan Yıldız, Kadıköy Belediyesine bu durumun iletildiğini, zabıta ekiplerinin gelip baktığını ama bir çözüm bulunmadığını kaydetti.

Bu arada belediye ekiplerinin de çamurlaşan yola mıcır döktüğü görüldü.