"Mandacı zihniyet" dolar baronlarının gözü kulağı oldu! CHP'den millete ihanet gibi açıklama: Sebebi Erdoğan
Türkiye Başkan Erdoğan liderliğinde kendi bölgesinde en çok sözü dinlenen ülkelerden bir haline dönüştü. Hükümet Suriye'de, Azerbaycan'da, Libya'da ve Doğu Akdeniz'de dünyayı karşısına alarak attığı adımlardan vazgeçmeyip kararlılığını herkese kabul ettirdi. Muhalafetin amacından ve kapsamında saptırmak için türlü yalan ve algı operasyonlarıyla Türkiye'nin kazanımlarını görmezden gelmesinin de sınırı dur durak bilmedi. Yeni ekonomi modeline geçiş için tüm gücüyle sistemini harekete geçiren Başkan Erdoğan ve Türk halkı aylardır kur saldırılarıyla karşı karşıya. Topyekun oynanan bu oyuna dur demek yerine kur manipülatörlerinden bile daha fazla zarar veren CHP yönetimi, yine kendine yakışanı yaparak ülkesinin karşısında para baronlarının yanında yer aldı. CHP'li Engin Özkoç, ülkesine saldıran organize hareketi tarif edip karşı koymak yerine Başkan Erdoğan'ı hedef aldı. Akıllara durgunluk veren Özkoç'un bu yaklaşımına sosyal medyada "mandacı zihniyet" ifadeleriyle yanıt verildi. Halk Türkiye'nin ekonomik kazanımlarını baltalayarak darbe yapma amacı güden sermaye sahiplerine karşı milli bir duruş sergilemesi beklerken, simsarların sesi olmayı tercih edip milleti hedef haline getiren CHP'yi gönlünden sildi.
CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, sosyal medya hesabından paylaştığı bir mesajla, yabancı devletlerin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı istemediklerinin itirafı niteliğinde bir açıklamada bulundu.
"GÜVENMİYORLAR"
"Bugün Türkiye'de ekonomi çöktüyse iki tane temel sebebi var" diyen Özkoç, bunun Başkan Erdoğan'ın varlığı olduğunu savundu. Özkoç, "Erdoğan'a güvenmiyorlar" dedi.
CHP'li Özkoç, geçtiğimiz aylarda Ortadoğu'daki gelişmeler üzerinden Türkiye Cumhuriyeti iktidarını hedef alarak, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a 'diktatör' demesiyle gündeme gelmişti.
CEVABINI SOSYAL MEDYADAN ALDI
Sosyal medyadan Özkoç'a yanıt veren vatandaşlar, "Batılı güçler Erdoğan'a güvenmiyor çünkü Erdoğan Suriye'de ABD'nin istediklerini yapmadı, Karadeniz'de doğalgaz buldu, Libya ile anlaşma yapıp Fransa ve İsrail'in Akdeniz planlarını altüst etti, Karabağ zaferiyle Batı'nın 30 yıldır çözemediği sorunu çözdü" dedi.
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