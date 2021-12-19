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20 Aralık Yozgat, Kırşehir, Isparta kar tatili açıklaması geldi mi? Yozgat, Kırşehir, Isparta yarın okullar tatil mi?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.12.2021 Güncelleme Tarihi: 19.12.2021
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20 Aralık Yozgat, Kırşehir, Isparta kar tatili açıklaması geldi mi? Yozgat, Kırşehir, Isparta yarın okullar tatil mi?

Yozgat, Kırşehir, Isparta yarın okullar tatil mi? 20 Aralık Yozgat, Kırşehir, Isparta kar tatili gelişmesi, bu illerde yaşayan öğrencilerin, velilerin ve öğretmenlerin merak ettiği konulardan birisi oldu. Yozgat, Kırşehir ve Isparta’nın birçok ilçesinde etkisini gösteren yoğun kar yağışı nedeniyle, kar tatili olup olmadığı sorusuna yanıt aranıyor. Bu illerde Valilik kar tatili açıklaması yakından takip ediliyor. İç Anadolu’da etkili olan kar yağışı nedeniyle Yozgat, Kırşehir, Isparta’da yarın okullar tatil mi sorusunun yanıtı haberimizde!

Yozgat, Kırşehir, Isparta yarın okullar tatil mi? 20 Aralık Yozgat, Kırşehir, Isparta kar tatili var mı? Yozgat, Kırşehir ve Isparta'da yaşayan öğrenciler ve veliler yarın il genelinde kar tatili olup olmadığını merak ediyor. Kentte yaşanan yoğun kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle kar tatili ihtimali gündeme geldi. Peki; 20 Aralık Yozgat, Kırşehir, Isparta yarın okullar tatil mi? İşte tatil kararlarına ilişkin son bilgiler!

20 Aralık yarın okullar tatil mi? Kar tatili olan iller listesi! Valilik MEB kar tatili açıklamaları… 20 ARALIK YARIN OKULLAR TATİL Mİ? KAR TATİLİ OLAN İLLER LİSTESİ! VALİLİK MEB KAR TATİLİ AÇIKLAMALARI…
Ankara kar tatili var mı? Ankara yarın 20 Aralık okullar tatil mi? ANKARA KAR TATİLİ VAR MI? ANKARA YARIN (20 ARALIK) OKULLAR TATİL Mİ?

YOZGAT YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Yozgat'ta yarın okulların tatil olup olmadığına ilişkin bir açıklama yapılmadı.

KIRŞEHİR YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Kırşehir'de yarın okulların tatil olup olmadığına ilişkin bir açıklama yapılmadı.

ISPARTA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Isparta'da yarın okulların tatil olup olmadığına ilişkin bir açıklama yapılmadı.

METEOROLOJİ'DEN SON UYARI

Yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın batısı dışında kalan tüm yurtta yağış bekleniyor. Kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların Akdeniz Bölge geneli, Konya'nın güneyi, Karaman çevreleri, Doğu Anadolu'nun batısı ile Güneydoğu Anadolu'nun batısı ve kuzeyinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak, batı bölgelerde yer yer mevsim normallerinin altında, iç ve doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarın, iç ve batı kesimlerde kuzey yönlerden, doğu kesimlerde güney yönlerden genellikle orta kuvvette, Marmara, Kuzey Ege, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde kuvvetli yer yer kısa süreli fırtına (40-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

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