Türkiye’yi savunan ünlü profesör Çetin Kaya Koç’a örgütlü saldırı

TÜRKİYE'NİN YANINDA OLAN İSİMLERE ÖRGÜTLÜ, ÇOK KULLANICILI SALDIRI

Prof. Dr. Çetin Kaya Koç Yaptığı araştırmalar neticesinde Türkiye'nin yanında olan ve bu yönde görüş bildiren isimlere yönelik saldırıların örgütlü, çok kullanıcılı hesaplar tarafından planlı bir şekilde gerçekleştirildiğini ortaya koydu.

Prof. Kaya Türkiye adına yerli ve milli görüşleri savunan isimlere yönelik sistematik saldırıların gerçekleşme biçimini bizzat yaşadığı ve uzman isimlere yaptırdığı araştırmalar neticesinde tespit ettiği şekliyle sosyal medya hesabından şu şekilde aktardı;