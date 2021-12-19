Türkiye'yi savunan ünlü profesör Çetin Kaya Koç'a örgütlü saldırı
Son dakika haberine göre: Türkiye karşıtı örgüt, lobi ve işbirlikçilerinin Türkiye'yi savunan, kritik meselelerde yerli ve milli duruş sergileyen başarılı fikir insanları, akademisyenler ve sanatçılara yönelik yaptığı sistematik itibar suikastının son örneğini bu saldırılara maruz kalan dünyaca ünlü mühendis Prof. Dr. Çetin Kaya Koç deşifre etti. Sosyal medya platformları ve çok ziyaretçili web portalları üzerinden yapılan saldırılarda kullanılan yöntemi uzman isimlere inceleterek sonuçları paylaştı. Araştırmadan çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı.
Dünyaca ünlü çalışmaları bulunan İstinye Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Çetin Kaya Koç Türkiye karşıtı odakların itibar suikastı ve sistematik saldırı yöntemlerini deşifre etti. Bir süre önce Türkiye'ye gelen ve burada çalışma kararı alan Prof. Dr. Koç Türkiye'ye yönelik saldırılarla ilgili bilgi, belge, görüş, fikir ve önerilerini paylaşmasıyla biliniyor. Ancak dünya çapında birçok akademik çalışma ve başarıya imza atan Koç yerli ve milli duruş sergileyen yazılarını paylaştığı ilk günden bu yana Türkiye karşıyı odakların hedefi haline geldi.
GÖRÜŞLERİNİ AÇIKLADIĞI İÇİN ONLİNE PLATFORMLARDAN SALDIRILAR BAŞLADI
Birçok sosyal medya ve web platformundan gerçekleştirilen saldırılarla karşılaştığını belirten Koç son olarak medium isimli platformdan kendisini hedef gösteren ve itibar suikastı amacıyla yayınlanan 5 sayfalık yazı sonrası bardağın taşdığını ve saldırıların izini sürmeye başladığını aktardı.
TÜRKİYE'NİN YANINDA OLAN İSİMLERE ÖRGÜTLÜ, ÇOK KULLANICILI SALDIRI
Prof. Dr. Çetin Kaya Koç Yaptığı araştırmalar neticesinde Türkiye'nin yanında olan ve bu yönde görüş bildiren isimlere yönelik saldırıların örgütlü, çok kullanıcılı hesaplar tarafından planlı bir şekilde gerçekleştirildiğini ortaya koydu.
Prof. Kaya Türkiye adına yerli ve milli görüşleri savunan isimlere yönelik sistematik saldırıların gerçekleşme biçimini bizzat yaşadığı ve uzman isimlere yaptırdığı araştırmalar neticesinde tespit ettiği şekliyle sosyal medya hesabından şu şekilde aktardı;
TÜRKİYE'DE YAŞAMAYA KARAR VERDİĞİMDEN BERİ SALDIRIYA UĞRUYORUM
Türkiye'de kalmaya başladığım Haziran 2018 den beri yoğun bir şekilde bir ekşisözlük ve Twitter hesabının saldırısına uğruyorum. Şimdi bu saldırıyı Başka platformlardan da yapmaya başladılar. Tam 5 sayfalık hakaret küçümseme ve yalan dolu bir yazı yazdılar. Şaka etmiyorum tam 5 sayfa. Ben bir akademisyen ve danışman mühendisim. Türkiye'de kazandığım paranın 5 katını ABD'de kazanıyorum. Ancak, kız kardeşimin beklenmedik vefatı, çocuklarına yardım için beni buraya getirdi.
DAHA ÖNCE ÇOK ZAMAN AYIRMAK İSTEMEDİM
Saldırılar çok yoğun ve incitici. Kendimi biraz savunayım dedim. Birkaç defa, bu saldırılardan hesapların sahiplerini ve yazanları sosyal medyada paylaştığım, yalanları görüp değerlendirmenizi istedim. Bu işlerle ilgilenecek fazla vaktim yok çünkü aslında 5 dakika vermek bile vakit kaybı olur.
UZMAN İSİMLER İNCELEDİ ALTINDAN ÖRGÜTLÜ SALDIRI ÇIKTI
Ancak 5 sayfalık medyum yazısını gerçekten sabrımı taşırdı. Birkaç gün önce kaliforniyalı yetkin ve tecrübeli bir öğrencimden ekşi sözlük Twitter medyum hesaplarının arkasındaki kişiyi araştırmasını istedim. Öğrenci arkadaşım bugün yazdı: 1 kişi değil 7 veya 8 kişi o hesaplara login olup o paylaşımları yapıyor dedi. Yani bana düzenli bir şekilde saldıran bir örgüt var. Bu bilgiyi dikkatinize sunarım.
BEN BİR SİYASİ DEĞİLİM, AMA GÖRÜŞLERİMİ AÇIKLAMA HAKKIM VAR
Ben siyasi biri değilim. Bir vatandaş ve Türkiye'de olmayı başardığım zamanlarda seçim varsa oy veren biriyim. Bir entelektüel olarak siyasi görüş belirtmeye hakkımı olduğuna eminim. Yazılarımda terör örgütlerine paravan lık yapan siyasi partilere eleştirdiğini biliyorsunuz. Ancak, siyasi görüşlerin dolayısıyla saldırıya uğrama kızdığım yok.bu hesapların arkasındaki örgüt akademik çalışmalarıma laf ediyor.
ÇOK YÖNETİCİSİ OLAN HESAPLARDAN SALDIRILARIN AMACI
Söz konusu 7-8 kişi ve arkasındaki örgüt sürekli benim akademik çalışmaları ile ilgili küçümseyici yazılar yazıyor. Sürekli küfür ve hakaret de bulunuyor. Peki bu kadar yoğun saldırının sebebi nedir? Kaliforniyalı öğrencim sebebini şöyle açıkladı;
"Önemli işler yapan etkili kişileri sürekli olarak korkutmak ve susturmak istiyorlar. Senin öğrenciler üzerindeki etkinliği görüyorlar nokta dolayısıyla söylediklerini kontrol altına almak istiyorlar."
Sonuç: bu örgütten korkmuyorum. Siyasi görüşlerini açıklamaya devam edeceğim.
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