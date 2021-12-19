TÜSİAD'dan sonra CHP'li Fikri Sağlar'dan skandal sözler
Vesayet hayali kuran CHP'li isimler yine sahnede... CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun TÜSİAD'ı hükümete karşı başkaldırmaya çağırmasının ardından bir skandal açıklama da CHP'li Fikri Sağlar'dan geldi. Sivil itaatsizlik çağrısı yapan Fikri Sağlar sosyal medya paylaşımında, "81 ilde seçim mitingleri yapılmalı" ifadelerine yer vererek "Sivil itaatsizlik eylemleri başlamalı" çağrısında bulundu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun TÜSİAD'ı hükümete karşı başkaldırmaya çağırması ve Engiz Özkoç'un 'Yabancılar Erdoğan'ı istemiyor itirafının ardından bir skandal daha patladı.
"FİKRİ SAĞLAR'DAN SİVİL İTAATSİZLİK ÇAĞRISI"
CHP'li eski bakan ve milletvekili Fikri Sağlar sivil itaatsizlik çağrısı yaptı.
Sosyal medyadan açıklama yapan CHP'li Fikri Sağlar, 'erken seçim' çığırtkanlığı yapan muhalefete "Sivil itaatsizlik eylemleri başlamalı" diyerek akıl verdi.
"SİVİL İTAATSİZLİK EYLEMLERİ BAŞLAMALI"
Sokakların karışmasını hedefleyen Sağlar şu skandal ifadeleri kullandı:
"Muhalefet derhal seçim istiyor, AKP seçime gitmiyor. Ne yapmalı? 1- Kesin süre verilmeli. 2- Verilen sürede seçim kararı alınmazsa, muhalefet sine-i millete dönmeli. 3- 81 ilde "Derhal Seçim" mitingleri yapılmalı. 4- Sivil itaatsizlik eylemleri başlamalı. Başka çıkış yok!"
JOE BIDEN'LA GÖRÜŞMÜŞTÜ
Türkiye'de Başkan Erdoğan'ı devirmek için muhalefeti destekleyeceklerini itiraf eden ABD Başkanı Joe Biden 2016 yılında Türkiye'ye yaptığı bir ziyarette gerçekleştirdiği toplantıda CHP Mersin milletvekili olan Fikri Sağlar da yer almıştı.
Biden'la toplantı yapanların içinde Sağlar'ın yanı sıra CHP'li Sezgin Tanrıkulu, casusluk davasından tutuklu bulunan Osman Kavala ve Kadri Gürsel, Aslı Aydıntaşbaş, Ceyda Karan, Prof. Dr. Yaman Akdeniz gibi isimler de bulunuyordu.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun TÜSİAD'a çağrısı ve Engin Özkoç'un 'Yabancı devletler' itirafının ardından 2016'da Biden ile görüşen Fikri Sağlar'ın bu çıkışı akıllara 'İşaret fişeği Biden'dan mı?' sorusunu getirdi.
28 ŞUBAT ZİHNİYETİNİ DİRİ TUTUYOR
CHP'li Fikri Sağlar geçtiğimiz yıl CHP'nin kanalı Halk TV'de başörtülü hakimleri hedef almıştı.
28 Şubat zihniyetini hala taşıdığını açıkça belli eden Sağlar, "Yargılandığım zaman, türbanlı bir hakimin karşısına gittiğimde, haklarımı koruyacağı ve adaleti yerine getirebileceği konusunda kuşkum var." şeklinde skandal açıklamalarda bulunmuştu.
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