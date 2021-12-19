TÜSİAD’dan sonra CHP’li Fikri Sağlar’dan skandal sözler

"SİVİL İTAATSİZLİK EYLEMLERİ BAŞLAMALI"

Sokakların karışmasını hedefleyen Sağlar şu skandal ifadeleri kullandı:

"Muhalefet derhal seçim istiyor, AKP seçime gitmiyor. Ne yapmalı? 1- Kesin süre verilmeli. 2- Verilen sürede seçim kararı alınmazsa, muhalefet sine-i millete dönmeli. 3- 81 ilde "Derhal Seçim" mitingleri yapılmalı. 4- Sivil itaatsizlik eylemleri başlamalı. Başka çıkış yok!"

JOE BIDEN'LA GÖRÜŞMÜŞTÜ

Türkiye'de Başkan Erdoğan'ı devirmek için muhalefeti destekleyeceklerini itiraf eden ABD Başkanı Joe Biden 2016 yılında Türkiye'ye yaptığı bir ziyarette gerçekleştirdiği toplantıda CHP Mersin milletvekili olan Fikri Sağlar da yer almıştı.

Biden'la toplantı yapanların içinde Sağlar'ın yanı sıra CHP'li Sezgin Tanrıkulu, casusluk davasından tutuklu bulunan Osman Kavala ve Kadri Gürsel, Aslı Aydıntaşbaş, Ceyda Karan, Prof. Dr. Yaman Akdeniz gibi isimler de bulunuyordu.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun TÜSİAD'a çağrısı ve Engin Özkoç'un 'Yabancı devletler' itirafının ardından 2016'da Biden ile görüşen Fikri Sağlar'ın bu çıkışı akıllara 'İşaret fişeği Biden'dan mı?' sorusunu getirdi.

28 ŞUBAT ZİHNİYETİNİ DİRİ TUTUYOR

CHP'li Fikri Sağlar geçtiğimiz yıl CHP'nin kanalı Halk TV'de başörtülü hakimleri hedef almıştı.

28 Şubat zihniyetini hala taşıdığını açıkça belli eden Sağlar, "Yargılandığım zaman, türbanlı bir hakimin karşısına gittiğimde, haklarımı koruyacağı ve adaleti yerine getirebileceği konusunda kuşkum var." şeklinde skandal açıklamalarda bulunmuştu.