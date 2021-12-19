Neden bu İzmir düşmanlığı? CHP'li Tunç Soyer dışarıya çalışıyor
CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, kentin kaynaklarını başka şehirlere dağıtmaya devam ediyor. Son olarak İzmir'in bitki örtüsünü araştırması için ziraat fakültesi bile bulunmayan Hacettepe Üniversitesi'ne 4 milyon lira verecek.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer, kentin milyonlarca lirasını İzmir'deki üniversiteler yerine İstanbul ve Ankara'daki üniversitelere aktarmaya devam ediyor. Soyer'in İzmir'deki üniversiteleri dışlayan bu tavrı büyük tepki topluyor.
İzmir'in zaten birçoğu Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi'nce çoktan çizilmiş fay haritalarını çıkarmak için Ankara'dan Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ne 19 milyon lira veren, kentin 113 yıllık tarihi binasını İstanbul'da bir meslek yüksek okulu bulunan Adıgüzel Vakfı'na tahsis eden, kendi ana binasının depreme dayanıklı olup olmadığını tespit ettirmek için bile İstanbul Teknik Üniversitesi'ne yüzbinlerce lira para aktaran Soyer, şimdi de İzmir'deki üniversiteler dururken Ankaralı Hacettepe Üniversitesi'ne İzmir'in ekolojik yapısı yapısının araştırılması için 4 milyon lira verecek. Araştırmayı Hacettepe Üniversitesi Biyoloji bölümünden Prof. Dr. Çağdaş Tavşanoğlu'nun oluşturacağı ekip yapacak.
HACETTEPE'DE O BÖLÜM YOK
İki taraf arasında imzalanan ve belediye meclisinde onaylanan protokol çerçevesinde Hacettepe Üniversitesi'nin İzmir'in orman, makilik ve çayırlarını, bio-çeşitliliğini, yangın ekolojisi ve iklim değişikliğinin ekolojik etkilerini araştıracağı belirtilirken şok bir bilgi de ortaya çıktı. Buna göre Hacettepe Üniversitesi'nin bu araştırmayı yapmak için gerek- li olan ziraat ve orman fakültelerinin olmadığı anlaşıldı. Ziraat fakültesi ve biyoloji bölümü bulunan Ege Üniversitesi ve orman fakültesi bulunan İzmir Katip Çelebi Üniversitesi dururken böylesine büyük bir kaynağın Ankara'da bir üniversiteye aktarılması tepki topladı.
"İZMİR'DEKİLER DAHA UCUZA"
Büyükşehir'in AK Partili Meclis Üyesi Erhan Çalışkan, bunun İzmir için ihtiyaç duyulan önemli bir çalışma olduğuna dikkat çekerken, "Ancak İzmir dışından bir üniversiteye yaptırılması çok yanlış. Soyer, sık sık İzmir vizyonundan bahsediyor. Ancak bu söylemiyle böyle önemli projelerde başka şehirlerdeki üniversiteleri tercih etmesi birbiriyle çelişiyor. Biz de görüşmeler yaptık. Bu işi İzmir'deki üniversiteler, üstelik de yüzde 40 daha az maliyetle yapabilirdi" dedi.
Meclis Plan Bütçe Komisyonu'nda bu konu görüşülürken belediye bürokratının kendilerine Hacettepe'nin bu alanda yetkin olduğunu söylediğini aktaran Çalışkan, "Ancak araştırdık, Hacettepe'de orman ve ziraat fakültesi olmadığını tespit ettik. Üstelik aradık sorduk Hacettepe, daha önce bu konuda bu büyüklükte bir çalışma yapmamış. Orada sadece biyoloji bölümü var. Böyle bir çalışmanın olması için bu 3 dalın da olması gerekiyor. Her konuda İzmir vizyonundan söz ederken böyle bir işte neden İzmir üniversitelerini tercih etmiyoruz? Şimdi biz neden bir İzmir üniversitesini ön plana çıkarmayalım?" dedi.
"DEÜ'NÜN YAPTIGI ARASTIRMA SİMDİ ODTÜ'YE YAPTIRILIYOR"
İzmir'de Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi, İzmir'de 5 fayı hendek kazarak inceledi ve haritasını çıkardı. Ayrıca 8 fay hattının da incelenip haritasının çıkarılması için TÜBİTAK desteği sağladı ve bu araştırma devam ediyor. Ancak Tunç Soyer, aynı işi belediye kasasından 19 milyon lira vererek Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ne yaptırıyor. Üstelik Ankara'dan gelen araştırma ekibinin barınmadan yemesine içmesine kadar tüm masraflarını da yine Büyükşehir karşılıyor. Soyer'in bu tavrına tepki gösteren DAUM Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir daha önce yaptığı açıklamada, "İzmir'de deprem, zemin ve fay hatlarıyla ilgili bütün bilgiler, datalar üniversitemizin elinde. Şimdi sen onların hepsini alıyorsun burayı hiç bilmeyen hayatında 2-3 kere gelmiş Ankara'daki bir hoca grubuna veriyorsun. Bir kere bu etik olarak yanlış. DEÜ'nün çıkardığı haritaları alıp temize çekip verecekler" demişti.
TARİHİ BİNAYI ISTANBULLULARA VERDİ
Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, en son Halkapınar'daki 113 yıllık tarihi Meslek Fabrikası binasını, İzmir Ticaret Odası ve Ege Bölgesi Sanayi Odası da meslek yüksek okulu yapmak amacıyla isterken İstanbul'da bir meslek yüksekokulu bulunan Adıgüzel Vakfı'na tarım üniversitesi kuracağı gerekçesiyle tahsis etti. Soyer'in Millet İttifakı'ndan ortakları İyi Parti'nin bile ret oyu verdiği bu tahsiste ısrar etmesi akıllarda soru işaretleri oluşturdu. Bu arada vakfın meslek yüksek okulunun yöneticilerinin Soyer'in Cittaslow (Sakin Şehir) organizasyonundan dostları olduğu ortaya çıktı.
CHP'NİN KURULUNDA YER ALIYOR
CHP'Lİ 11 büyükşehir belediye başkanının daha önce "Orman Bilim Kurulu" oluşturduğu açıklanmıştı. Bu kurulda İzmir Büyükşehir'in bu araştırmayı yaptıracağı Prof.Dr.Çağdaş Tavşanoğlu da yer alıyor.
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