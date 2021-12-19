Neden bu İzmir düşmanlığı? CHP’li Tunç Soyer dışarıya çalışıyor

Meclis Plan Bütçe Komisyonu'nda bu konu görüşülürken belediye bürokratının kendilerine Hacettepe'nin bu alanda yetkin olduğunu söylediğini aktaran Çalışkan, "Ancak araştırdık, Hacettepe'de orman ve ziraat fakültesi olmadığını tespit ettik. Üstelik aradık sorduk Hacettepe, daha önce bu konuda bu büyüklükte bir çalışma yapmamış. Orada sadece biyoloji bölümü var. Böyle bir çalışmanın olması için bu 3 dalın da olması gerekiyor. Her konuda İzmir vizyonundan söz ederken böyle bir işte neden İzmir üniversitelerini tercih etmiyoruz? Şimdi biz neden bir İzmir üniversitesini ön plana çıkarmayalım?" dedi.