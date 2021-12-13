Son dakika: Ayhan Bilgen HDP’den istifa etti

Ayhan Bilgen, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Yolcu yolunda gerek! Uyarı ve eleştirilerimde yanılmayı umuyor, barış ve demokrasi için iyi niyetle, özveriyle mücadele eden herkese başarılar diliyorum" ifadelerini kullanarak istifa mektubunu paylaştı.