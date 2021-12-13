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Son dakika: Ayhan Bilgen HDP'den istifa etti

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Giriş Tarihi: 13.12.2021 Güncelleme Tarihi: 13.12.2021
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Son dakika: Ayhan Bilgen HDP’den istifa etti

Son dakika haberi... Parti kuracağını açıklayan eski Kars belediye başkanı Ayhan Bilgen, HDP’den istifa etti. İşte Bilgen'in istifa mektubu ve HDP'yi eleştirdiği sözleri...

Ayhan Bilgen, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Yolcu yolunda gerek! Uyarı ve eleştirilerimde yanılmayı umuyor, barış ve demokrasi için iyi niyetle, özveriyle mücadele eden herkese başarılar diliyorum" ifadelerini kullanarak istifa mektubunu paylaştı.

A HABER'DE AÇIKLADI! "HDP'DEN AYRILANLAR CİDDİ HAZIRLIK İÇİNDE"

Bu akşam A Haber'de Melih Altınok'un sunumuyla ekranlara gelen Sebep Sonuç programına konuşan AK Parti MKYK Üyesi Yazar Orhan Miroğlu,"HDP'den ayrılanlar ciddi hazırlık içinde" açıklamasında bulunmuştu.

İşte Bilgen'im HDP Genel Merkezi'ne gönderdiği istifa mektubu...

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