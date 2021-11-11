11 Kasım 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Samuray kılıcıyla sokak ortasında katledilen Başak Cengiz'e son görev! Cenazede gözyaşları sel oldu

Samuray kılıcıyla sokak ortasında katledilen Başak Cengiz'e son görev! Cenazede gözyaşları sel oldu

İstanbul'a gittiği iş seyahati sırasında akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen bir kişi tarafından samuray kılıçlı saldırıya uğrayıp hayatını kaybeden mimar Başak Cengiz'in cansız bedeni memleketi Ankara'da toprağa verildi.

Giriş Tarihi: 11.11.2021 15:33 Güncelleme Tarihi: 11.11.2021 15:54
  • 1
  • 40
Samuray kılıcıyla sokak ortasında katledilen Başak Cengiz’e son görev! Cenazede gözyaşları sel oldu

İstanbul'da can göktuğ boz (27) tarafından samuray kılıcıyla öldürülen başak cengiz (28), memleketi ankara'da son yolculuğuna uğurlandı. cenazede kızının tabutuna sarılan anne beyhan cengiz, geçirdiği sinir krizi sonrası bayıldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 40
Samuray kılıcıyla sokak ortasında katledilen Başak Cengiz’e son görev! Cenazede gözyaşları sel oldu

Olay, önceki gün saat 19.00 sıralarında Ataşehir Barbaros Mahallesi'ndeki bir sitede yaşandı. Can Göktuğ Boz, iş için Ankara'dan İstanbul'a gelen, hiç tanımadığı mimar Başak Cengiz'e samuray kılıcıyla saldırdı.

  • 3
  • 40
Samuray kılıcıyla sokak ortasında katledilen Başak Cengiz’e son görev! Cenazede gözyaşları sel oldu

Ağır yaralanan genç kadın kanlar içinde yere yığıldı. Cengiz, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Şüpheli Boz ise polis tarafından gözaltına alındı.

  • 4
  • 40
Samuray kılıcıyla sokak ortasında katledilen Başak Cengiz’e son görev! Cenazede gözyaşları sel oldu

Cengiz'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından memleketi Ankara'ya getirildi. Bugün Yenimahalle ilçesindeki Yahyalar Merkez Camii'nde Başak Cengiz için cenaze namazı kılındı. Cenazeye babası Avni ve annesi Beyhan Cengiz ile nişanlısı Mahir Mızrak ve çok sayıda yakını katıldı. Cenazede taziye dileklerini babası Avni Cengiz ile nişanlısı kabul etti.

  • 5
  • 40
Samuray kılıcıyla sokak ortasında katledilen Başak Cengiz’e son görev! Cenazede gözyaşları sel oldu

'SEVGİLİMİ PAZAR GÜNÜ ALACAKTIM AMA CENAZE ARABASIYLA GETİRDİM'
Ayakta durmakta güçlük çeken Mahir Mızrak, "Kendisini bilmez birinin saldırına uğradı ve hayatını kaybetti. Kendisi bir melekti ve bu dünyaya fazlaydı, bu yüzden çekip gitti. Saldırgan yakalandı ve konunun takipçisi olacağız.