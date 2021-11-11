HaberlerGaleriSamuray kılıcıyla sokak ortasında katledilen Başak Cengiz'e son görev! Cenazede gözyaşları sel oldu
Samuray kılıcıyla sokak ortasında katledilen Başak Cengiz'e son görev! Cenazede gözyaşları sel oldu
İstanbul'a gittiği iş seyahati sırasında akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen bir kişi tarafından samuray kılıçlı saldırıya uğrayıp hayatını kaybeden mimar Başak Cengiz'in cansız bedeni memleketi Ankara'da toprağa verildi.
Giriş Tarihi: 11.11.2021 15:33Güncelleme Tarihi: 11.11.2021 15:54