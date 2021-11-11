Samuray kılıcı nedir? Samuray kılıcı ile öldürülen Başak Cengiz'in öldürülme anı...
Samuray kılıcı nedir? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. İstanbul Ataşehir'de Başak Cengiz'in Can Göktuğ Boz tarfından samuray kılıcı ile öldürüldüğü dehşet anlarına ait kan donduran görüntüler ortaya çıktı. Tüm Türkiye'yi yasa boğan ölüm hakkında detaylar belli oldu. İşte, Samuray kılıcı nedir? Samuray kılıcı ile öldürülen Başak Cengiz'in öldürülme anı...
Samuray kılıcı nedir? Samuray kılıcı ile öldürülen Başak Cengiz'in öldürülme anı araştırılan konular arasında yer alıyor. Can Göktuğ Boz'un kaldırımda yürüyen Başak Cengiz'e arkadan kılıçla saldırdığı, genç kadın tüm çabalarına rağmen kaçamadığı görülüyor. Çevredekiler de kadının yardımına geliyor ancak saldırganın elinde kılıç olması nedeniyle müdahalede bulunamıyor.
İSTANBUL'DA SAMURAY KILICI İLE CİNAYET
Ataşehir'de aynı sitede oturan kişi tarafından kılıçla yaralanan kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Barbaros Mahallesi'ndeki bir sitede oturan Başak Cengiz (28), henüz belirlenemeyen nedenle aynı sitede yaşayan ve psikolojik rahatsızlıkları olduğu öne sürülen Can Göktuğ Boz tarafından kılıçla yaralandı.
Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan kadın, olay yerine gelen sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olayın ardından gözaltına alınan şüpheli Can Göktuğ Boz Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.
Şüphelinin daha önce psikolojik tedavi gördüğü bildirildi. Zanlının emniyetteki ilk ifadesinde, maktulü tanımadığını ve şiddet filmlerinden etkilenerek kılıçla bu olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.
SAMURAY KILICI NEDİR?
Katana olarak da bilinen samuray kılıcı Japonların kullandıkları geleneksel bir kılıç olarak biliniyor. Kavisli, tek ağızlı, iki elle tutulabilecek kadar uzun saplı bir Japon kılıcı Japon samurayı tarafından kullanılan, geleneksel tek-yönlü, kıvrık kılıç çeşididir.
Vakizaşi veya şoto ile ya da tanto ile eş olarak bilinen katana, buşi sınıfı savaşçılar olan bukeler tarafından kullanılırdı. İki silah beraber olduğunda büyük-küçük anlamına gelen dayişo olarak adlandırılır ve samurayların kişisel onur ve sosyal gücünü temsil ederdi. Uzun kılıç açık alanda yapılan dövüşlerde kullanılırken kısa kılıç yan silah olarak taşınır ve saplama amacıyla ya da yakın dövüşlerde ve seppuku için kullanılırdı.
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- Samuray kılıcı nedir? Samuray kılıcı ile öldürülen Başak Cengiz'in öldürülme anı...
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