Samuray kılıcı nedir? Samuray kılıcı ile öldürülen Başak Cengiz'in öldürülme anı araştırılan konular arasında yer alıyor. Can Göktuğ Boz'un kaldırımda yürüyen Başak Cengiz'e arkadan kılıçla saldırdığı, genç kadın tüm çabalarına rağmen kaçamadığı görülüyor. Çevredekiler de kadının yardımına geliyor ancak saldırganın elinde kılıç olması nedeniyle müdahalede bulunamıyor.

İSTANBUL'DA SAMURAY KILICI İLE CİNAYET

Ataşehir'de aynı sitede oturan kişi tarafından kılıçla yaralanan kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Barbaros Mahallesi'ndeki bir sitede oturan Başak Cengiz (28), henüz belirlenemeyen nedenle aynı sitede yaşayan ve psikolojik rahatsızlıkları olduğu öne sürülen Can Göktuğ Boz tarafından kılıçla yaralandı.