Samuray kılıcıyla Başak Cengiz'i katleden Can Göktuğ Boz'un avukat annesinden çileden çıkaran sözler! Oğlunu savundu
İstanbul'da uğradığı kılıçlı saldırı sonucu yaşamını yitiren mimar Başak Cengiz'in (28) cenazesi, Ankara'da toprağa verildi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İstanbul'da Can Göktuğ Boz (27) tarafından yolda yürürken samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'i kaybetmenin acısını yaşadıklarını belirterek, "
Başak Cengiz nezdinde hedef alınan tüm insanlıktır, tüm kadınlarımızdır. Toplumsal olarak kadın cinayetlerine karşı seferber olmamızın vakti gelmiştir ve dahi geçmektedir" dedi. Boz'un avukat olan annesi Ayşe Nejla Yomraloğlu da hakimlikte oğlunun 14 yaşından beri psikolojik tedavi gördüğünü öne sürerek gözetim altında tedavisinin yapılmasını talep etti.
Giriş Tarihi: 11.11.2021
14:21 Güncelleme Tarihi: 11.11.2021
14:24
AK Parti'li Çelik, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada İstanbul'da samuray kılıcı ile öldürülen Başak Cengiz'e rahmet diledi. Çelik, "
Karşı karşıya olduğumuz gaddarlık ve cinayeti tarif edecek kelime bulamıyoruz. Başak Cengiz nezdinde hedef alınan tüm insanlıktır, tüm kadınlarımızdır. Bu cinayeti işleyene ve ait olduğu canice zihniyete lanet olsun. Bir kadını sadece masum ve 'savunmasız' olduğu için hedef aldığını söyleyen canice bir zihniyetle karşı karşıyayız. Toplumumuzun her bir zerresi bu canice zihniyetle, eğitim, hukuk ve bilinçlenme yoluyla mücadele etmelidir" dedi. GALERİ DEVAM EDİYOR
'SEFERBER OLMAMIZIN VAKTİ GELMİŞTİR' Çelik, kadın cinayetlerine karşı toplumsal olarak seferber olma zamanının geldiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:
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Bu canice zihniyeti oluşturan her şeye ve bu zihniyetin hayatımızda dolaşan her bir ipucuna karşı bilinçlenme seferberliği ile hareket etmeliyiz. Toplumsal olarak kadın cinayetlerine karşı seferber olmamızın vakti gelmiştir ve dahi geçmektedir. Bugün insanlık namına, kadınlarımız adına Başak Cengiz'i kaybetmenin acısını yaşıyoruz. Yürek kanatan bir acımız var. Her türlü ayrılığı gayrılığı bir kenara bırakarak insanlık namına topluca duyarlılık göstermeliyiz. Gelin tüm canlarımız yüreklerimizi ortaya koyalım ve kadın cinayetlerine karşı daha güçlü şekilde 'yeter' diyelim; 'dur' diyelim. Bir bilinçlenme seferberliği için toplumumuzun her bir zerresine ve tüm yüreklere ihtiyacımız var." dedi.
BAŞAK CENGİZ BAŞKENTTE TOPRAĞA VERİLDİ İstanbul'da uğradığı kılıçlı saldırı sonucu yaşamını yitiren mimar Başak Cengiz'in (28) cenazesi, Ankara'da toprağa verildi. Cengiz için Yenimahalle'deki Yahyalar Merkez Camisi'nde kılınan namaza Başak Cengiz'in ailesi, nişanlısı, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Namaz öncesi anne Beyhan Cengiz tabuta sarılarak kızı için ağıt yaktı. Baygınlık geçiren anneye cami bahçesinde ilk yardım uygulandı.
Başak Cengiz'in nişanlısı Mahir Mızrak, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, nişanlısını öldüren failin en ağır cezayı alması için konunun takipçisi olacaklarını söyledi.