İçişleri Bakanlığından 'Huzurlu Sokaklar Uygulaması': 34 kişi gözaltına alındı
Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca çocuk ve gençlerin güvenli bir eğitim-öğretim dönemi sürdürmeleri amacıyla ilköğretim, lise ve üniversite çevrelerinde dün 'Huzurlu Sokaklar Uygulaması' gerçekleştirildi. Uygulamada 381 aranan kişi yakalandı, 34 kişi gözaltına alındı. 158 kişiye adli ve idari işlem, 534 kişiye idari para cezası uygulandı." ifadelerine yer verildi.
Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca, çocuk ve gençlerin güvenli bir eğitim öğretim dönemi sürdürmeleri amacıyla ilköğretim, lise ve üniversite çevrelerinde "Huzurlu Sokaklar Uygulaması" gerçekleştirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, dün ülke genelindeki uygulamada 11 bin 636 ekip ve 42 bin 771 personel görev aldı, 188 dedektör köpek kullanıldı. Uygulama, 12 bin 318 noktada eş zamanlı yapıldı.
Uygulamada 20 bin 562 okul çevresi, 7 bin 728 metruk bina ve 8 bin 416 park ve bahçe kontrol edildi. Kontrollerde aranan 381 kişi yakalandı, 34 şahıs gözaltına alındı. 158 kişiye adli ve idari işlem, 534 şahsa idari para cezası uygulandı.
Uygulamada 143 bin 917 araç kontrol edildi, 3 bin 544 araçla ilgili idari para cezası kesildi, 488 araç trafikten men edildi, aranan 86 araç bulundu.
Ayrıca uygulamada 36 bin 257 iş yeri denetlendi, 287 iş yeriyle ilgili cezai işlem uygulandı. Uygulamada çeşitli miktarlarda ruhsatsız silah, uyuşturucu madde ile 316,50 gram tütün ve 383 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
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