İçişleri Bakanlığından ’Huzurlu Sokaklar Uygulaması’: 34 kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, dün ülke genelindeki uygulamada 11 bin 636 ekip ve 42 bin 771 personel görev aldı, 188 dedektör köpek kullanıldı. Uygulama, 12 bin 318 noktada eş zamanlı yapıldı.

Uygulamada 20 bin 562 okul çevresi, 7 bin 728 metruk bina ve 8 bin 416 park ve bahçe kontrol edildi. Kontrollerde aranan 381 kişi yakalandı, 34 şahıs gözaltına alındı. 158 kişiye adli ve idari işlem, 534 şahsa idari para cezası uygulandı.