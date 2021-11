Son dakika: Kabine toplantısı sonrası Başkan Erdoğan’dan flaş açıklamalar

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslenen Erdoğan, PKK terör örgütünü nasıl ülke sınırları içinde bitirme noktasına getirdilerse, ülke dışında da peşlerini bırakmayıp, örgütün siyasi uzantılarını ve onlarla aynı çuvala girenleri de millete ifşa etmeyi sürdüreceklerini vurguladı.

Bu kirli ittifakı kuranların hesap edemedikleri şeyin, milletin güçlü irfanı ve engin dirayetiyle her türlü oyunu çözme, her türlü tuzağı bozma feraseti olduğunu belirten Erdoğan, çok partili siyasi hayatın her döneminde olduğu gibi yakın tarihte Gezi olaylarında, FETÖ'nün darbe girişimlerinde, PKK ve DEAŞ saldırılarında, Türkiye'nin güney sınırlarının kuşatılması projelerinde sayısız örneklerini gördükleri bu kutlu iradeye hep tabi olduklarını ve olmaya devam edeceklerini kaydetti.

Erdoğan, bugün Azerbaycan'ın Karabağ'ı ve işgal altındaki topraklarını 44 günlük şanlı bir savaşın ardından kurtardığı zaferin birinci yıldönümü olduğunu hatırlatarak, "Uluslararası toplumun gözü önünde yaklaşık 30 yıl süren bu işgali bitiren zaferi için Cumhurbaşkanı kardeşim Aliyev başta olmak üzere tüm Azerbaycanlı kardeşlerimizi bir kez daha tebrik ediyoruz." diye konuştu.

Karabağ'ın ve Azerbaycan topraklarının haksız, hukuksuz, ahlaksız işgali karşısında 30 yıl boyunca susanların, bölgede dökülen kanların ve yaşanan trajedilerin baş sorumlusu olduğunu belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bilindiği gibi Azerbaycan'ın zaferi ile sonuçlanan savaş 27 Eylül'de Ermenistan'ın saldırısı ile başlamıştı. İşgal yılları boyunca bilinçli olarak silahlandırılan ve cesaretlendiren Ermenistan, daha önce de ciddi ateşkes ihlalleri yapmıştı. Bu defa Türkiye olarak vatanlarını savunmak ve işgal altındaki topraklarını kurtarmak için mücadele eden Azerbaycanlı kardeşlerimizi çok daha güçlü şekilde destekledik. Çatışmalar devam ederken çeşitli ülkelerin girişimleri ile ilan edilen tüm ateşkesleri bozan Ermenistan, Azerbaycanlı kardeşlerimizin cesareti ve kahramanlığı sayesinde ağır bir yenilgiye uğramışlardır. Dünyanın son dönemde gördüğü bu en büyük zaferin kazanılmasında emeği geçen herkesi tebrik ediyor, Allah'tan şehitlerimize rahmet, gazilerimize hayırlı, sağlıklı ömürler diliyorum."

- "Her platformda Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanında yer almayı sürdüreceğiz"

Zaferin ardından Azerbaycan'ın işgalden kurtardığı topraklarındaki 30 yıllık acının ve ihmalin izlerini silmek için hızlı bir imar seferberliği başlattığını anlatan Erdoğan, "Son olarak Fuzuli'de inşa edilen uluslararası havalimanının açılışı vesilesiyle Azerbaycanlı kardeşlerimizin imar ve inşa faaliyetlerinde de yanlarında olduğumuzu gösterdik. Aynı şekilde mayınlı arazilerin temizlenerek yeniden tarıma ve ekonomiye kazandırılması çalışmalarında da Azerbaycanlı kardeşlerimize destek veriyoruz. Yine Zengezur koridoru başta olmak üzere yapılan anlaşmadan kaynaklanan haklarını almaları konusunda da her platformda Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanında yer almayı sürdüreceğiz." dedi.

Karabağ'ın ve işgal altındaki Azerbaycan topraklarının kurtuluşunun Kafkasya'da yeni bir dönemin miladı olacak kadar önemli olduğunu kaydeden Erdoğan, şöyle devam etti:

"Öyle ki bu yeni dönem Ermenistan'ı da yıllardır kendini içine hapsettiği cendereden çıkartabilecek fırsatlar sunmaktadır. Bizim ülkemize ve milletimize doğrudan husumet yöneltmediği sürece kimseyle çözülemeyecek bir sorunumuz yoktur. Dünyanın siyasi ve ekonomik bakımdan en mümbit bölgesi olan Kafkasya'nın sahip olduğu insani ve ekonomik zenginliklerin burada yaşayan herkesin huzuru ve refahı için kullanılmasını istiyoruz. Yeni küresel sistemde Kafkasya'nın stratejik önemi daha da artacaktır. Kadim tarihi ve kültürel ilişkilere sahip bulunduğumuz bu coğrafyanın aydınlık geleceği için Türkiye olarak üzerimize düşeni yapmakta kararlıyız. Cuma günü İstanbul'da toplanacak Türk Konseyi'nde diğer kardeş ülkelerle birlikte ortak geleceğimizi enine boyuna konuşacağız. Konseyin kurumsal kapasitesinin misyonuna uygun şekilde güçlendirilmesi başta olmak üzere üye ve gözlemci ülkelerle hemen her konuda mutabık olduğumuzu görmekten memnuniyet duyuyoruz."

- "Kültür tasavvurumuzu doğru bir çerçeveye oturtmak için pek çok adım attık"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyet'in kuruluşunun 98'inci yıl dönümünü Türkiye'ye ve Cumhuriyet'e yakışır eserler kazandırarak kutladıklarını dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Önce 28 Ekim'de Ankara'daki eski Hipodrom alanında inşa ettiğimiz Başkent Millet Bahçesi'ni hizmete açtık. Gerçekten de başkentimize yakışır bir eser olan bu millet bahçesi şimdiden Ankaralıların en çok ziyaret ettikleri yerler arasına girmiştir. Cumhur İttifakı olarak Sayın Devlet Bahçeli Bey'le birlikte bu açılışı yaptık ve tüm Ankaralıların hizmetine sunduk. Cumhuriyet Bayramı günü olan 29 Ekim'de ise İstanbul'da yeni Atatürk Kültür Merkezimizin açılışını yine Devlet Bey'le ve çok geniş katılımlı bir şekilde unutulmayacak bir törenle gerçekleştirdik. Aynı gün şimdiden bir marka haline dönüşen Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'ni de başlattık. Bünyesinde pek çok kültür biriminin yer aldığı Ümraniye Hekimbaşı Millet Bahçesi de geçtiğimiz hafta hizmete açtığımız eserlerden biri. Görüldüğü gibi Türkiye'nin diğer hizmet başlıklarıyla birlikte çevre, kültür, sanat alanlarında da hak ettiği yere varması için samimi gayret gösteriyoruz. İktidara geldiğimiz günden beri gönlümüzün istediği seviyede mesafe kat edememiş olsak da kültür tasavvurumuzu doğru bir çerçeveye oturtmak için pek çok adım attık."

Kültürel faaliyetlere verilen destekleri artırdıklarını, ülkenin dört bir yanında sanat ve kültür merkezleri açtıklarını, hem merkezi yönetim hem de yerel yönetimler düzeyinde sanatçılara sahip çıktıklarını vurgulayan Erdoğan, "Türk müziği hakkında bilimsel çalışmalar yapılması ve dünya çapında sanatçı yetiştirilmesi için Cumhuriyet tarihinde ilk defa bir müzik üniversitesini Ankara'mızda kurduk. İstanbul'da da ilk, orta, lise şeklinde yine bir müzik okulunun açılışını yaptık. Biz elbette kültür ve sanatın önünü açmak için her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Fakat bu toprakların ve insanımızın muazzam birikimini yaşatacak ve yarınlara taşıyacak olanlar kültür ve sanat insanlarımızdır." ifadelerini kullandı.