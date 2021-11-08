Başkan Erdoğan'dan şehit ailesine küfür eden Lütfü Türkkan'a çok sert tepki! "Rezillik terbiyesizlik alçaklık"

Kabine Toplantısı sonrası konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İYİ Partili Lütfü Türkkan’ın Bingöl'de şehit ağabeyine küfür ve ağır hakaretlerine çok sert sözlerle yüklendi. Başkan Erdoğan, "Neresinden tutsanız rezillik, terbiyesizlik, alçaklık olan bir skandalla karşı karşıyayız." dedi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e flaş bir çağrıda bulunan Başkan Erdoğan, "Bu zatı partiden ihraç etmesi gerekir. Bu siyasetçi müsveddesinin 'milletvekili' sıfatına ve o kutlu çatının altında bir dakika bile durmaya hakkı yoktur." ifadelerine yer verdi.

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