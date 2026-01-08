CANLI | İran'da protestocular sokakları ateşe verdi! İnternet kesildi uçuşlar durduruldu
İran’da yerel para biriminin döviz kurları karşısında hızla değer kaybetmesi ve ülkeye uygulanan yaptırımların ekonomide yarattığı sorunlar, protestoları beraberinde getirdi. Tahran’da günlerdir devam eden gösteriler, gece saatlerinde artarken provokatörler sokakları ateşe verdi. İran yönetimi yaşanan olaylar nedeniyle hava ulaşımını durdururken, ülkede telefon hatları ve internet erişimi kesildi. Olaylarda 40’tan fazla kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor.
İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz kuruna karşı değer kaybı, ve ülkede uygulanan yaptırımlar ekonomik sorunları beraberinde getirirken protestolar günlerdir sürüyor. Tahran sokaklarında gece saatlerinde bir araya gelen göstericiler, asker ile çatışmaya girdi. Çıkan olaylarda sokaklar karışırken ülkede uçuşlar durduruldu, telefon hatları ve internet bağlantısı kesildi.
İŞTE DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR
ÖLÜ SAYISI 40'I AŞTI
ABD merkezli HRANA'ya ait internet sitesinde yayımlanan raporda, ülkede 12 gündür süren gösterilere ilişkin bilgi verildi.
Buna göre bu süre içinde ülkedeki 31 eyaletin tamamında meydana gelen gösterilerde 5'i 18 yaşından küçük toplam 34 eylemci ve emniyet güçlerine bağlı 8 kişi hayatını kaybetti.
Ülke genelinde toplam 2 bin 277 kişi gözaltına alındı. Yaralanmaların büyük ölçüde saçma ve plastik mermi isabeti sonucu meydana geldiği belirtildi.
İran makamlarından gösterilerde ölen ya da yaralananlara ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.
HRANA, dün 11'inci güne ilişkin raporunda ölü sayısının 38'e, gözaltına alınanların sayısının da 2 bin 217'ye yükseldiğini duyurmuştu.
"ABD'NİN MÜDAHALE SÖYLEMİ ARTIK İNANDIRICI DEĞİL"
İran'da yaşanan protestolara ilişkin A Haber gece programına konuk olan Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Tolga Sakman, bölgedeki gelişmelere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
Trump'ın göstericilere ilişkin açıklamalarını eleştiren Sakman, bu söylemlerin samimiyet taşımadığını vurgulayarak, "Sokaktaki kişilere ateş açılırsa müdahale ederiz söylemi, ABD tarafından dile getirildiğinde artık komik bile gelmiyor. İnsan odaklı hareket ettiğini iddia edip insanların ölmemesi adına müdahale edebileceğini söylemek kötü bir espri bile değil" ifadelerini kullandı.
Trump'ın sözlerinin arka planına dikkat çeken Sakman, asıl hedefin askeri müdahale değil, bölgedeki dengeleri daha da bozmak olduğunu söyledi. Sakman, "Burada 'saldırabiliriz' sözünün, gerçekten saldırmaktan çok bölgeyi daha da karıştırmak, bunu yapacak unsurları harekete geçirmek için özellikle söylendiğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.
"İRAN'DA GERİLİM DÖNGÜSEL, SOKAKLAR HAREKETLENİNCE SERTLİK ARTIYOR"
İran'da yaşanan sürecin yeni olmadığını belirten Sakman, geçmiş protestolara dikkat çekerek, "2022-2023'te Mahsa Amini protestolarına baktığınızda bunu net şekilde görüyorsunuz. O dönem nispeten yumuşak bir yönetim tarzı benimsendi ama bu yumuşama, sokaklar yeniden dolana kadardı. Hareketlilik başlayınca yine sert önlemler devreye girdi" dedi.
"ULUSLARARASI HUKUKUN ARTIK SAHADA BİR KARŞILIĞI KALMADI"
Uluslararası hukukun fiilen uygulanmadığını dile getiren Sakman, Gazze ve Ukrayna örneklerini hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:
"Biz uzun süredir uluslararası hukuktan bahsediyoruz ama uygulamada çok bir esamesi okunmuyor. Gazze saldırılarından sonra, Ukrayna'dan sonra bunun daha da netleştiğini gördük. Trump'ın da bu konularda uluslararası hukuku çiğneyen bir yaklaşımı telkin ettiğini biliyoruz"
"HUKUKSUZLUK TEAMÜL HALİNE GELİYOR"
Uluslararası hukukun yazılı bir metinden ziyade teamüllere dayandığını vurgulayan Sakman, bu yapının aşındığını söyledi. Sakman, "Uluslararası hukuk bir anayasa metni değildir, teamüllerden oluşur. Şimdi bu hukuksuzluk da bir teamül olmaya doğru gidiyor. Yani artık gücün hukuku konuşuluyor" ifadelerini kullandı.
"İNSAN HAKLARI SÖYLEMİ ARAÇSALLAŞTIRILIYOR"
Batı'nın demokrasi ve insan hakları söylemini seçici biçimde kullandığını belirten Sakman, Trump döneminde bu yaklaşımın daha açık hale geldiğini savunarak, "Normalde demokrasi, özgürlükler, insan hayatı Batı'nın en sık kullandığı kavramlardı ama Trump bunlara çoğu zaman ihtiyaç bile duymuyor. Buna rağmen burası söz konusu olduğunda yeniden bu dili kullanma gereği hissediyor" diye konuştu.
TRUMP: ATEŞ AÇARSANIZ VURURUZ
DEVRİK ŞAH'IN OĞLUNDAN AÇIKLAMA: HAZIRIZ
İRAN BAYRAĞINA SALDIRI
Bazı şehirlerde göstericilerin İran bayrağını indirerek yerine Şah dönemine ait İran bayrağı dikildiği görüntüler ortaya çıktı. Tebriz başta olmak üzere bazı havalimanlarında uçuşlar askıya alındı. Güvenlik güçleri ile protestocular arasında sert çatışmalar yaşanırken, sokakların adeta savaş alanına döndüğü bildiriliyor.
İRAN'DA TAM KARARTMA! TELEFON VE İNTERNET YOK!
Tahran'ın birçok kentinde sokaklar karışırken, İran yönetimi ülke genelinde internet ve telefon hatlarını büyük ölçüde kesti. Telekomünikasyon altyapısının durdurulması nedeniyle ülkeden sağlıklı bilgi alınamıyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Ünlü müzik grubu ABBA'nın adı nereden gelmektedir?
- Hangi kitabın orijinal adının Türkçe çevirisi "Olacağı Bilinen Bir Cinayetin Kroniği"dir?
- Türkiye'de ilk internet bağlantısının gerçekleştirildiği tarih hangisidir?
- Çöpçüler Kralı'nda Abdi karakteri Hacer'in abilerinden kaçarken girdiği gazinoda hangi şarkıyı söylemiştir?
- Hacivat "İki gözüm merhaba" selamı verdiğinde genellikle Karagöz hangisini söyler?
- Türkiye'de hangi milli bayram bir atasözünde "yarısı yaz, yarısı kıştır" denen ayda kutlanır?
- Saatte 95 km hızla giden otomobil Dünya ile Ay arasındaki mesafe uzunluğunda bir yolu ne kadar sürede tamamlar?
- Havacılık alfabesi olarak bilinen "NATO Fonetik Alfabesi" hangisiyle başlar?
- Kariyer için ilk adım! Ulusal Staj Programı başvuruları 16 Mart’ta sona erecek: İşte şartlar
- Da Vinci’nin şifresi gerçek oluyor! DNA’sı tablolarında duruyor olabilir
- Diyanet İşleri Bakanlığı paylaştı! 9 Ocak Cuma Hutbesi konusu: “Namaz”
- Süper Kupa final maç biletleri satışa çıktı! En ucuz koltuk 1500 TL: İşte bilet fiyatları