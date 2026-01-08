09 Ocak 2026, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Canlı Anlatım Dünya Haberleri

CANLI | İran'da protestocular sokakları ateşe verdi! İnternet kesildi uçuşlar durduruldu

CANLI ANLATIM DÜNYA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.01.2026 23:23 Güncelleme: 09.01.2026 04:50
İran’da protestocular sokakları ateşe verdi!

İran’da yerel para biriminin döviz kurları karşısında hızla değer kaybetmesi ve ülkeye uygulanan yaptırımların ekonomide yarattığı sorunlar, protestoları beraberinde getirdi. Tahran’da günlerdir devam eden gösteriler, gece saatlerinde artarken provokatörler sokakları ateşe verdi. İran yönetimi yaşanan olaylar nedeniyle hava ulaşımını durdururken, ülkede telefon hatları ve internet erişimi kesildi. Olaylarda 40’tan fazla kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor.

İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz kuruna karşı değer kaybı, ve ülkede uygulanan yaptırımlar ekonomik sorunları beraberinde getirirken protestolar günlerdir sürüyor. Tahran sokaklarında gece saatlerinde bir araya gelen göstericiler, asker ile çatışmaya girdi. Çıkan olaylarda sokaklar karışırken ülkede uçuşlar durduruldu, telefon hatları ve internet bağlantısı kesildi.

İŞTE DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR

CANLI ANLATIM
03:23 09 Ocak 2026

ÖLÜ SAYISI 40'I AŞTI

ABD merkezli HRANA'ya ait internet sitesinde yayımlanan raporda, ülkede 12 gündür süren gösterilere ilişkin bilgi verildi.

Buna göre bu süre içinde ülkedeki 31 eyaletin tamamında meydana gelen gösterilerde 5'i 18 yaşından küçük toplam 34 eylemci ve emniyet güçlerine bağlı 8 kişi hayatını kaybetti.

Ülke genelinde toplam 2 bin 277 kişi gözaltına alındı. Yaralanmaların büyük ölçüde saçma ve plastik mermi isabeti sonucu meydana geldiği belirtildi.

İran makamlarından gösterilerde ölen ya da yaralananlara ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

HRANA, dün 11'inci güne ilişkin raporunda ölü sayısının 38'e, gözaltına alınanların sayısının da 2 bin 217'ye yükseldiğini duyurmuştu.

 

01:39 09 Ocak 2026

"ABD'NİN MÜDAHALE SÖYLEMİ ARTIK İNANDIRICI DEĞİL"

İran'da yaşanan protestolara ilişkin A Haber gece programına konuk olan Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Tolga Sakman, bölgedeki gelişmelere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

 

"TRUMP’IN İRAN AÇIKLAMALARI MÜDAHALEDEN ZİYADE KARIŞTIRMA AMACI TAŞIYOR"

 

Trump'ın göstericilere ilişkin açıklamalarını eleştiren Sakman, bu söylemlerin samimiyet taşımadığını vurgulayarak, "Sokaktaki kişilere ateş açılırsa müdahale ederiz söylemi, ABD tarafından dile getirildiğinde artık komik bile gelmiyor. İnsan odaklı hareket ettiğini iddia edip insanların ölmemesi adına müdahale edebileceğini söylemek kötü bir espri bile değil" ifadelerini kullandı.

Trump'ın sözlerinin arka planına dikkat çeken Sakman, asıl hedefin askeri müdahale değil, bölgedeki dengeleri daha da bozmak olduğunu söyledi. Sakman, "Burada 'saldırabiliriz' sözünün, gerçekten saldırmaktan çok bölgeyi daha da karıştırmak, bunu yapacak unsurları harekete geçirmek için özellikle söylendiğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.


"İRAN'DA GERİLİM DÖNGÜSEL, SOKAKLAR HAREKETLENİNCE SERTLİK ARTIYOR"

İran'da yaşanan sürecin yeni olmadığını belirten Sakman, geçmiş protestolara dikkat çekerek, "2022-2023'te Mahsa Amini protestolarına baktığınızda bunu net şekilde görüyorsunuz. O dönem nispeten yumuşak bir yönetim tarzı benimsendi ama bu yumuşama, sokaklar yeniden dolana kadardı. Hareketlilik başlayınca yine sert önlemler devreye girdi" dedi.


"ULUSLARARASI HUKUKUN ARTIK SAHADA BİR KARŞILIĞI KALMADI"

Uluslararası hukukun fiilen uygulanmadığını dile getiren Sakman, Gazze ve Ukrayna örneklerini hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

"Biz uzun süredir uluslararası hukuktan bahsediyoruz ama uygulamada çok bir esamesi okunmuyor. Gazze saldırılarından sonra, Ukrayna'dan sonra bunun daha da netleştiğini gördük. Trump'ın da bu konularda uluslararası hukuku çiğneyen bir yaklaşımı telkin ettiğini biliyoruz"


"HUKUKSUZLUK TEAMÜL HALİNE GELİYOR"

Uluslararası hukukun yazılı bir metinden ziyade teamüllere dayandığını vurgulayan Sakman, bu yapının aşındığını söyledi. Sakman, "Uluslararası hukuk bir anayasa metni değildir, teamüllerden oluşur. Şimdi bu hukuksuzluk da bir teamül olmaya doğru gidiyor. Yani artık gücün hukuku konuşuluyor" ifadelerini kullandı.

"İNSAN HAKLARI SÖYLEMİ ARAÇSALLAŞTIRILIYOR"

Batı'nın demokrasi ve insan hakları söylemini seçici biçimde kullandığını belirten Sakman, Trump döneminde bu yaklaşımın daha açık hale geldiğini savunarak, "Normalde demokrasi, özgürlükler, insan hayatı Batı'nın en sık kullandığı kavramlardı ama Trump bunlara çoğu zaman ihtiyaç bile duymuyor. Buna rağmen burası söz konusu olduğunda yeniden bu dili kullanma gereği hissediyor" diye konuştu.

01:18 09 Ocak 2026

TRUMP: ATEŞ AÇARSANIZ VURURUZ

ABD Başkanı Donald Trump'tan tehdit gibi bir açıklama gelirken İran yönetiminin göstericilere yönelik sert müdahalelerde bulunması halinde "sert bir karşılık verileceğini" açıkladı. Öte yandan İsrail Başbakanı katil Binyamin Netanyahu ise İran halkının yanında olduklarını belirten bir mesaj paylaşması dikkat çekti.
 
00:22 09 Ocak 2026

DEVRİK ŞAH'IN OĞLUNDAN AÇIKLAMA: HAZIRIZ

Devrik Şah'ın oğlu Rıza Pehlevi geçiş sürecine hazır olduklarını ifade eden bir açıklama yaptı.
23:40 08 Ocak 2026

İRAN BAYRAĞINA SALDIRI

Bazı şehirlerde göstericilerin İran bayrağını indirerek yerine Şah dönemine ait İran bayrağı dikildiği görüntüler ortaya çıktı. Tebriz başta olmak üzere bazı havalimanlarında uçuşlar askıya alındı. Güvenlik güçleri ile protestocular arasında sert çatışmalar yaşanırken, sokakların adeta savaş alanına döndüğü bildiriliyor.

23:03 08 Ocak 2026

İRAN'DA TAM KARARTMA! TELEFON VE İNTERNET YOK!

Tahran'ın birçok kentinde sokaklar karışırken, İran yönetimi ülke genelinde internet ve telefon hatlarını büyük ölçüde kesti. Telekomünikasyon altyapısının durdurulması nedeniyle ülkeden sağlıklı bilgi alınamıyor.

İRAN'DA SOKAKLAR SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ!
22:33 08 Ocak 2026

İRAN SOKAKLARINDA ÇATIŞMA

İran'da günlerdir süren protestoların ardından göstericiler ve polis arasında çatışma yaşanıyor. Tahran sokaklarında provokatörler sokakları ateşe verirken bazı bölgelerde silah sesleri duyulduğu belirtildi. 
AHaber CANLI YAYIN

İRAN'DA SOKAKLAR SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ!
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör